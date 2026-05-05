Esta es la carta en la que Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial invitaron a Abelardo de la Espriella a un debate

Ilustración en acuarela a todo color que representa la tregua y el apretón de manos entre el abogado Abelardo de la Espriella y la política Paloma Valencia, con la bandera de Colombia de fondo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo formalizó su llamado a un evento clave en el calendario electoral colombiano. En una carta dirigida a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, los candidatos propusieron un “debate público”.

Ante la inminencia de la primera vuelta, la formula lanzó la invitación, destacando su posición: “Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, escribieron Valencia y Oviedo.

PUBLICIDAD

En su mensaje, los firmantes señalaron prácticas recientes en la contienda, mencionando directamente al senador Iván Cepeda al afirmar: “Hemos visto cómo el senador Ivan Cepeda ha rehuido los escenarios de debate”. Argumentaron que tal conducta perjudica el proceso democrático y recalcaron: “Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito Equipo de prensa Paloma Valencia

La misiva remitida desde Bogotá DC el 5 de mayo de 2026 también planteó la urgencia de adelantar el ejercicio democrático, sintetizada en el pedido: “No esperemos más a quienes no quieren venir y hagamos lo que el país nos está pidiendo”.

PUBLICIDAD

Valencia y Oviedo precisaron su disposición logística indicando que “nuestros equipos coordinarán con celeridad la fecha y reglas del debate”.

De la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y disputaría una segunda vuelta contra Iván Cepeda, según encuesta

A cuatro semanas de las elecciones presidenciales de 2026, Abelardo de la Espriella supera a Paloma Valencia y se aproxima a disputar una segunda vuelta frente a Iván Cepeda, a partir de los resultados de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría.

PUBLICIDAD

El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

El nuevo escenario electoral exhibe una competencia abierta en el bloque de derecha, mientras Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afianza su liderazgo y perfila una primera ronda sin definiciones absolutas, según publicó la revista Cambio.

En la medición más reciente, Cepeda encabeza la intención de voto con un 37,2%, incrementando tres puntos respecto a los resultados de marzo, informó el medio Cambio tras consultar el estudio del Centro Nacional de Consultoría.

PUBLICIDAD

El segundo lugar lo ocupa de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, con un 20,4%. Su ascenso desplaza a Valencia, senadora del Centro Democrático, que cae a un 15,6%. Un mes antes, la candidata registraba un 22,2%, mientras que De la Espriella tenía un 15,4%, lo que modificaba radicalmente el panorama respecto a la interna de esta fuerza política.

La encuesta, realizada en 56 municipios e integrada por 2.157 entrevistas presenciales, marca un nivel de confianza estadística del 95% y un margen de error del 3,0%, de acuerdo a la ficha técnica detallada por el Centro Nacional de Consultoría y comunicada en Cambio. La consulta incluyó preguntas sobre la imagen del presidente Gustavo Petro, así como intención de voto presidencial y vicepresidencial, sin ofrecer incentivos a los participantes ni manipular sus respuestas.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; candidatos presidenciales - crédito Colprensa/Paloma Valencia/Jesús Avilés

La segunda vuelta: Cepeda frente a sus potenciales rivales

El sondeo explora posibles escenarios de segunda vuelta, previstos para el 21 de junio. Tanto De la Espriella como Valencia obtienen porcentajes similares en un enfrentamiento directo con Cepeda, aunque siempre por debajo del candidato oficialista. De la Espriella logra un 37,9% frente al 46,4% de Cepeda; Valencia suma un 40% mientras el aspirante del Pacto Histórico alcanza un 44%. Estos resultados configuran un posible empate técnico entre De la Espriella y Valencia en plenitud de competencia por el electorado de derecha.

Más allá del trío principal, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo se sitúa cuarto con un 2,7% de respaldo, seguido por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el empresario Santiago Botero, ambos con un 1,5%. En los simulacros de segunda vuelta, el margen se amplía: ante Fajardo, Cepeda obtendría el 46,2% frente al 31,5% del exalcalde de Medellín, indica el informe de Cambio. Frente a Claudia López, Cepeda logra un 46,5% por encima del 24,9% de la exalcaldesa.

PUBLICIDAD

La distancia es mayor ante Roy Barreras, con el 51% para Cepeda y apenas 17,7% para el expresidente del Congreso. Escenarios similares se replican en hipotéticos duelos con Miguel Uribe Londoño (48,8% vs. 25,5%), Mauricio Lizcano (49,9% vs. 17,2%) y Luis Gilberto Murillo (50,5% vs. 16,0%).