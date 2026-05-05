Jorge Rausch revela que sufrió agresión física y racismo durante su formación en Inglaterra: “Me llevó al cuarto frío y me pegó”

El jurado de MasterChef confesó que fue agredido por uno de sus jefes cuando estaba estudiando en Inglaterra - crédito cortesía Canal RCN

Jorge Rausch, chef colombiano y jurado de MasterChef Celebrity Colombia, compartió recientemente detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su formación en la alta cocina.

En una entrevista con el pódcast de Andrés Bilbao, Rausch relató que fue víctima de agresión física y maltrato laboral durante sus primeros años de carrera en un exclusivo restaurante de Inglaterra.

PUBLICIDAD

A los 25 años, Rausch viajó a Europa para continuar su desarrollo profesional y se encontró con un ambiente hostil y competitivo en las cocinas de alto nivel de los años noventa. Según su relato, las condiciones laborales eran precarias, con un salario mensual limitado que apenas cubría el transporte, y una cultura marcada por la presión y la discriminación.

“Me fui a Inglaterra y estudié cocina, lo único bueno es que me consiguieron el trabajo en un buen restaurante, pero siendo uno colombiano, con 25 años, gordito, judío, a una ciudad completamente racista”, dijo.

PUBLICIDAD

En ese entorno, el colombiano vivió un episodio que lo impactó profundamente: tras cometer un error en el trabajo, su jefe directo, un joven de 18 años, lo llevó al cuarto frío y lo agredió físicamente. “Un día la cagué en algo y mi jefe de 18 años me llevó al cuarto frío, apagó la luz y me pegó, y yo fui a donde el chef y le conté lo que pasó y le dije que a la próxima yo le devolvía el golpe, y me dijo: ‘Si usted le devuelve, yo lo saco’”

La situación no quedó en una simple reprimenda verbal, sino que se trató de un acto de violencia real. Cuando informó lo sucedido al chef principal y manifestó su intención de defenderse si volvía a ocurrir, la respuesta fue una amenaza de despido.

PUBLICIDAD

Rausch comparó ese ambiente con el del famoso programa Hell’s Kitchen, señalando que en la alta cocina europea de la época, la jerarquía estricta, el miedo y el maltrato eran prácticas habituales y ampliamente aceptadas. “Yo ganaba como 400 libras al mes, que es como ganarse 400 mil pesos, es como ganarse la mitad de un salario mínimo. Eso no era legal, pero yo quería aprender”, reveló.

Pese a que en varias ocasiones pensó en renunciar, y llegó a anunciarlo a su familia, se quedó porque lo consideraba un buen lugar para aprender. “Yo llamaba a mi casa y a mi novia y les decía que me iba a rendir, pero no podía... Estuve 4 años así; obvio, después fui el empleado estrella, pero no estoy de acuerdo con eso, pero so soy quien soy por eso”, explicó el chef.

PUBLICIDAD

A pesar de estos obstáculos, optó por seguir adelante impulsado por su pasión por la gastronomía. En la actualidad, desde su rol como jurado en MasterChef Celebrity Colombia, promueve una exigencia profesional enfocada en el aprendizaje y la formación, alejándose de cualquier práctica de violencia o abuso en la cocina.