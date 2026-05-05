Colombia

Iván Cepeda reconoció que grupos armados estarían presionando a comunidades para votar a su favor: “Sus responsables deben ser investigados”

El candidato presidencial aseguró que pondrá en conocimiento de las autoridades toda la información recopilada, además de desligarse de cualquier clase de alianza con esos grupos armados para ganar las elecciones

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El candidato del Pacto Histórico reveló que organizaciones sociales y autoridades han alertado sobre intimidaciones en regiones donde operan las disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo - crédito Prensa Iván Cepeda
El candidato del Pacto Histórico reveló que organizaciones sociales y autoridades han alertado sobre intimidaciones en regiones donde operan las disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo - crédito Prensa Iván Cepeda

El cadidato presidencial Iván Cepeda reconoció en la mañana del martes 5 de mayo de 2026 que los electores estarían siendo presionados en distintas regiones del país para inclinarse por su campaña, cuando faltan menos de 30 días para los comicios.

A través de un comunicado, el aspirante por el Pacto Histórico denunció que ha recibido información de diferentes organizaciones y entes de control sobre la posible influencia de grupos armados contra la población civil con el propósito de ‘manosear’ la primera vuelta presidencial.

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“Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, señaló Cepeda.

En su mensaje, el candidato aseguró que pondrá a disposición de las autoridades pertinentes toda información que ha recibido sobre presunto constreñimiento al elector, especialmente en zonas donde hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

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“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; “recomendaciones” sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas", señaló.

De acuerdo con Cepeda, el constreñimiento ejercido sobre la ciudadanía constituye un delito contra la libre expresión democrática y pidió investigaciones y sanciones ejemplares para los responsables, aunque apoyen su candidatura.

Llamado a la protección del proceso electoral

Cepeda reiteró públicamente su exigencia de que los grupos armados ilegales se abstengan de interferir en el proceso electoral, advirtiendo que no tolerará “bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto”. Además, condicionó cualquier eventual diálogo de paz al respeto absoluto por la población civil y a la ausencia de violencia durante el periodo electoral.

Enfatizó que “la única condición legítima en una democracia es la decisión libre, consciente y soberana del ciudadano”. Así, demandó que este derecho sea respetado y garantizado en todas las regiones del país durante la campaña y la jornada electoral.

Condena a la violencia y próximos pasos

El candidato también expresó su condena a los recientes atentados terroristas atribuidos a las disidencias de las FARC. Respaldó la orden presidencial de capturar a alias ‘Iván Mordisco’, señalado por las autoridades como responsable de estos crímenes, y reclamó justicia frente a los hechos de violencia contra líderes sociales y la población civil.

Cepeda anunció que en los próximos días hará pública la información que su campaña ha recabado sobre amenazas y hostigamientos en contra de votantes y simpatizantes del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Afirmó que esta documentación será entregada a las entidades competentes con el fin de proteger la integridad del proceso democrático y la seguridad de la ciudadanía.

El comunicado de Cepeda busca alertar a la opinión pública y a las autoridades sobre la gravedad de las presiones armadas en las regiones, y posiciona la defensa del voto libre como eje fundamental en la recta final de la campaña presidencial.

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