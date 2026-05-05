Colombia

Gobierno de Gustavo Petro radicó recurso de súplica para revertir suspensión del decreto que trasladaba $25 billones a Colpensiones

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insiste en que la medida cautelar limita la implementación de la reforma pensional y afecta la estructura financiera prevista para el sistema público de jubilaciones

Guardar
Ilustración de acuarela con el edificio de Colpensiones, documentos oficiales, gráficos financieros, y el rostro del ministro Antonio Sanguino hablando ante micrófonos.
El Gobierno Nacional radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica para revertir la suspensión del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones en el marco de la reforma pensional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno nacional presentó el lunes 4 de mayo de 2026 un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revertir la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, en el contexto de la reforma pensional promovida por el Ejecutivo.

La decisión fue anunciada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien defendió la actuación del Gobierno junto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

PUBLICIDAD

Según el alto funcionario, el recurso busca restablecer la aplicación del decreto al considerar que la suspensión judicial compromete la operatividad del sistema público de pensiones y el flujo de recursos necesarios para su sostenibilidad.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la radicación de un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revertir la suspensión del Decreto 415 de 2026 - crédito Antonio Sanguino/X
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la radicación de un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revertir la suspensión del Decreto 415 de 2026 - crédito Antonio Sanguino/X

Sanguino advirtió que la medida cautelar adoptada por el alto tribunal afecta el propósito central de la reforma.

PUBLICIDAD

“Con el Decreto 415 de 2026 está en juego la estabilidad del sistema pensional de Colombia y el derecho a una pensión digna”, afirmó. En su intervención, también explicó que la decisión del Gobierno responde a una lógica de coherencia del sistema: “cuando una persona se traslada de régimen, sus recursos también deben hacerlo”, señaló.

El ministro insistió en que la suspensión parcial del decreto genera un desequilibrio estructural. “Hoy Colpensiones ya está asumiendo obligaciones de miles de afiliados trasladados, pero sin recibir los recursos que deberían financiarlas. Esto pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y, en últimas, el pago de las pensiones”, afirmó Sanguino, quien además sostuvo que el Estado no puede asumir nuevas cargas sin el respaldo financiero correspondiente.

El recurso fue presentado luego de que el Consejo de Estado ordenara, el pasado 28 de abril, la suspensión provisional del capítulo del decreto que establecía el traslado inmediato de recursos de afiliados que habían migrado del régimen privado al público, incluso en los casos en que aún no cumplen con los requisitos de edad o semanas cotizadas para jubilarse.

El punto más controvertido del decreto es el Capítulo 5, que obligaba a las AFP a transferir los ahorros de los afiliados a Colpensiones, medida que fue cuestionada por múltiples demandas. Entre ellas se encuentran acciones interpuestas por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) y por los fondos privados Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos, además de una acción de tutela que en conjunto suman trece recursos judiciales.

De acuerdo con los demandantes, el decreto excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo al modificar sustancialmente la administración de los recursos pensionales sin que exista una consolidación del derecho pensional.

También advierten que el traslado masivo de recursos podría generar efectos financieros irreversibles y afectar la estabilidad del sistema.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que del total en disputa, aproximadamente $20 billones corresponden a afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, mientras que $5 billones pertenecen a cerca de 20.000 personas que ya están recibiendo su pensión bajo el régimen público. Asofondos ha solicitado que el Consejo de Estado declare la nulidad total del decreto, al considerar que vulnera el marco legal vigente.

La suspensión parcial del decreto mantiene en incertidumbre el flujo de recursos hacia Colpensiones, que continúa asumiendo nuevas obligaciones pensionales - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La suspensión parcial del decreto mantiene en incertidumbre el flujo de recursos hacia Colpensiones, que continúa asumiendo nuevas obligaciones pensionales - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En su defensa, el Gobierno sostiene que la suspensión genera un impacto directo sobre la liquidez de Colpensiones, entidad que debe asumir nuevas obligaciones sin contar con la totalidad de los recursos previstos en la reforma.

Según el Ejecutivo, el sistema quedaría limitado a recibir únicamente los $5 billones correspondientes a pensionados activos, mientras que los $20 billones restantes quedarían congelados en las AFP hasta nueva decisión judicial.

El ministro Sanguino fue enfático en señalar que la decisión judicial se adoptó sin una valoración integral del impacto social y financiero. “La decisión judicial exprés que frenó parcialmente el decreto fue tomada sin escuchar a las entidades, sin un análisis técnico completo y sin ponderar el impacto sobre millones de colombianos”, aseguró.

Temas Relacionados

Pensión ColombiaReforma pensional PetroColpensionesAntonio SanguinoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 260 denuncias de acoso sexual y laboral en medios colombianos: esto documentó el ‘Me too Colombia’ y las historias de reconocidas periodistas

Una investigación destapó testimonios ocultos y patrones de abuso que por años marcaron la vida profesional y personal de comunicadoras en en territorio colombiano

Más de 260 denuncias de acoso sexual y laboral en medios colombianos: esto documentó el ‘Me too Colombia’ y las historias de reconocidas periodistas

Creador de contenido estadounidense pidió a 10 personas identificar la bandera de Colombia y la mayoría se equivocó

Algunas personas confundieron el emblema nacional con las de Ecuador y Venezuela pese a reconocer que la bandera es de Sudamérica

Creador de contenido estadounidense pidió a 10 personas identificar la bandera de Colombia y la mayoría se equivocó

Ciudadano español explicó por qué ama las tiendas de barrio en Colombia: “Es ahí donde realmente entiendes cómo es la vida aquí”

El creador de contenido llamado Bruno señaló que, además de comprar abarrotes, la experiencia puede contar con una charla agradable acompañada de una sonrisa

Ciudadano español explicó por qué ama las tiendas de barrio en Colombia: “Es ahí donde realmente entiendes cómo es la vida aquí”

Bre-B habilitará débitos automáticos a través de cuentas y billeteras en Colombia: así funcionará

La nueva funcionalidad admitirá la programación ágil de cobros recurrentes, apoyada por recientes actualizaciones regulatorias que incrementan la transparencia y el control del usuario sobre los permisos y notificaciones vinculadas a sus transacciones

Bre-B habilitará débitos automáticos a través de cuentas y billeteras en Colombia: así funcionará

TransMilenio se pronunció tras enfrentamiento entre vigilantes y estudiantes en la estación Calle 76: “Llamado a evitar estos hechos”

La intervención de policías y personal de convivencia fue necesaria luego de que varios jóvenes intentaran ingresar sin pago, resultando en la fuerte pelea en el norte de la ciudad

TransMilenio se pronunció tras enfrentamiento entre vigilantes y estudiantes en la estación Calle 76: “Llamado a evitar estos hechos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Jorge Rausch revela que sufrió agresión física y racismo durante su formación en Inglaterra: “Me llevó al cuarto frío y me pegó”

Jorge Rausch revela que sufrió agresión física y racismo durante su formación en Inglaterra: “Me llevó al cuarto frío y me pegó”

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Valentina Mor se pronunció tras quedar en libertad, había sido capturada acusada de robar a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Karol G anunció boletas gratis para sus conciertos de ‘Viajando por el mundo Tropitour’ 2026: así pueden participar

La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

Deportes

Newcastle estaría analizando la posible venta de Yoane Wissa, figura de RD Congo y rival de Colombia en el Mundial 2026

Newcastle estaría analizando la posible venta de Yoane Wissa, figura de RD Congo y rival de Colombia en el Mundial 2026

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League

Excampeón del mundo elogió a figuras de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026: “Hay que respetar a ese equipo”

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”