Daniel Briceño afirmó que la confrontación entre seguidores de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella solo beneficia a Iván Cepeda

Daniel Briceño pidió más unidad entre las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

El exconcejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó la confrontación entre seguidores de los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, al calificarla como una disputa que únicamente beneficia a la contraparte política.

En un video publicado en la red social X, Briceño remarcó: “La pelea constante entre seguidores de Paloma y Abelardo es tonta e infantil, pues solo beneficia a Iván Cepeda”, en referencia al senador y aspirante del Pacto Histórico, potencial adversario en las elecciones presidenciales.

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Según el exconcejal, la persistencia de estas fricciones internas pone en riesgo la cohesión de la colectividad y puede tener consecuencias directas en el panorama electoral nacional.

Briceño sostuvo que “por egos estúpidos podemos perder el país” y llamó a quienes integran el partido a reflexionar sobre la verdadera utilidad de estos enfrentamientos. A su juicio, el centro de la discusión debería girar en torno a los problemas reales que aquejan a la ciudadanía, como la inseguridad y la situación económica.

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Daniel Briceño denunció que la división en el Centro Democrático solo favorece a Iván Cepeda - crédito @Danielbricen/X

En sus declaraciones, Briceño planteó interrogantes sobre el sentido de la disputa: “¿Cuál es el sentido de esto? A final de cuentas, la pelea entre Abelardo y Paloma y esa discusión interna completa, ¿le va a hacer bien al país?”.

El dirigente enfatizó que la rivalidad en la interna del Centro Democrático no aporta soluciones concretas a los desafíos que enfrenta Colombia, como el aumento de la extorsión, la delincuencia y las dificultades económicas.

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A lo largo del video, el representante electo ilustró el contraste entre los debates partidarios y las demandas ciudadanas. “La gente allá, ¿qué está diciendo? ‘Me están extorsionando, me están atracando, me están robando, no tengo esto’. ‘Oiga, ¿qué pasó con la economía?’”, manifestó Briceño.

El dirigente sugirió que la dirigencia política debería enfocar sus esfuerzos en responder a estas inquietudes y no en disputas que, desde su perspectiva, resultan ajenas a las verdaderas prioridades de la población.

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Daniel Briceño alertó: “La pelea entre seguidores de Paloma y Abelardo es infantil y pone en riesgo al país” - crédito @Danielbricen/X

Al referirse a la dinámica electoral, Briceño reconoció que la competencia entre campañas es un elemento habitual en los procesos democráticos, aunque advirtió que “se están pasando unos límites y unas líneas que no deberíamos estar pasando, que no van a ser sanas para este ejercicio”.

Según el representante electo, el antagonismo ha ido más allá de la rivalidad legítima y se traduce en fracturas que debilitan la posición de la oposición frente al gobierno y sus eventuales candidatos.

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Dentro de este contexto, Iván Cepeda, emerge como el principal beneficiario de la disputa interna del Centro Democrático. Briceño alertó que de no corregirse estas conductas, la oposición podría facilitar el camino de la izquierda hacia la presidencia.

“Si Iván Cepeda llega a la presidencia, la causa de la presidencia de Cepeda va a ser la infantil pelea entre las dos campañas, la tonta pelea, que ni siquiera es pelea de cabezas”, aseguró el dirigente.

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El exconcejal también matizó que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella han expresado públicamente su voluntad de apoyar al vencedor de la contienda interna. Para Briceño, el verdadero foco del conflicto se encuentra en los equipos de base, donde se estarían anticipando repartos de poder y cargos, más que en las posturas de los candidatos.

Daniel Briceño advirtió que las disputas internas debilitan al Centro Democrático frente al Pacto Histórico - crédito Colprensa

“Es la pelea de los de abajo que están peleando por el poder, porque es que allá donde Abelardo, donde nunca, hay una cantidad de políticos que ya están haciendo cuentas de quién va a ser ministro de qué. Y aquí donde Paloma, la misma cosa”, afirmó.

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El dirigente subrayó la dedicación de los candidatos a sus agendas y a la interacción directa con la ciudadanía, a diferencia de las disputas internas que, en su concepto, se desarrollan en los niveles intermedios y de base.

“Los dos candidatos están dedicados a su agenda, dedicados a hablar con la gente, dedicados a estar en la calle en días de 18 y 20 horas y las campañas por debajo cascándose. Yo digo: ‘Eso no nos va a hacer bien’”, expuso Briceño.

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A pesar de su respaldo a la campaña de Paloma Valencia, Briceño manifestó su preocupación por el rumbo tomado por el debate interno. “Estoy jugado con Paloma, hago volanteo con Paloma, pero eso no me quita la posibilidad de decir la estamos embarrando”, puntualizó el representante electo.