Mánager de Alzate se pronunció sobre polémicas fotos del cantante mostrando sus armas de fuego

Alzate subió a sus redes sociales una foto y un video portando armas - crédito alzatemusica/Instagram

Luego de la publicación en redes sociales, las autoridades de Medellín están en observación de unas imágenes en las que aparece el cantante de música popular Alzate portando armas de largo y corto alcance. Esto surge a raíz de la advertencia que el propio artista hizo meses atrás, tras ser víctima de un robo, de que se armaría para defenderse.

Las piezas gráficas mostraron al cantante de música popular portando las armas en su propia cama, con un mensaje que no fue muy bien tomado por sus seguidores: “Se las presento 🤫 mis niñas 🫠 hoy me fui a dormir con ellas en mi camita. No las despertemos 🫣. ¿Cómo estamos ? (sic)”.

Además, el artista agregó un video en el que se puede evidenciar una especie de baúl con varios artefactos de fuego. Allí, señaló tres de las armas, a las que les puso nombre: “Berenice, Eunice y Margot”.

Las armas son legales, según el mánager de Alzate

Así, de acuerdo con una entrevista que El Tiempo le hizo al mánager del cantante, Juan Felipe Alzate, se conoció que las armas que portó el artista son legales.

La explicación que dio al medio mencionado el representante de Jorge Andrés Alzate Ríos era que las armas que exhibió en el video son legales y se encuentran en su residencia en Miami, Estados Unidos.

El artista de despecho presumió sus armas - @alzatemusica/Instagram

De esa manera, resaltó que su cliente practica tiro como un deporte y comparó las armas con cualquier otra afición, a la vez que resaltó su legalidad en el país norteamericano.

“Alzate sí tiene esas armas en su casa en Miami, en Estados Unidos. Son totalmente legales y las tiene desde hace rato porque practica polígono, practica todo lo que tiene que ver con el armamento allá. Eso es casi un deporte en ese país. Es como si estuviera montando sus bicicletas, su tiro al arco, o lo que sea que es su pasión”, indicó al reconocido diario.

De todos modos, las autoridades colombianas han procedido a solicitar la colaboración del área de policía judicial con el fin de determinar el lugar exacto de la grabación y establecer si existe una infracción legal. De acuerdo con la Fiscalía de Medellín, se debe examinar si las imágenes indican una posible tenencia ilegal de armamento.

Alzate mostró sus armas en redes sociales. Les puso nombres de mujeres - @alzatemusica/Instagram

No obstante, el mánager aseguró que el país en el que las armas reposan es Estados Unidos: “No. Qué va a tener ese armerío en Colombia. Alzate vive entre Estados Unidos y Colombia. Su familia vive en La Florida; entonces, esas armas son totalmente legales. Es como ir a comprar una bolsita de leche allá. Vas a la tienda, a la armería y compras un arma normal”

La seguridad de Alzate en Colombia es legal: mánager del cantante

El gerente del intérprete también clarificó que, en cuanto al robo sufrido anteriormente, el cantante cuenta con las medidas de seguridad pertinentes en Colombia. Insistió que, pese a todo, las armas que aparecen en el video no se encuentran en el país, y que las medidas de seguridad que tiene en el territorio nacional es totalmente legal.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le indicó a El Tiempo que solo iniciarían una investigación oficial solo cuando se presente una denuncia formal.

La tenencia de armas en Colombia está prohibida. Según el Ministerio de Defensa, “el porte de armas está suspendido. El monopolio de las armas es del Estado (Constitución, artículo 223), por lo que la posesión o porte de las mismas no es un derecho. Es una excepción. Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte. Al estar suspendidos estos permisos, solo quienes obtengan permiso especial, podrán portar un arma”.