James Rodríguez ganó un nuevo round: esta vez por uno de sus negocios alternos

La presentadora de "La Red" Mary Méndez aseguró en el programa del 7 de enero que el restaurante de James Rodríguez en Bogotá quebró - crédito Elsa Barrera/montaje de Infobae

El inicio de 2024 trajo una sorprendente revelación relacionada con Arrogante, el restaurante de lujo que inauguró el futbolista de la selección Colombia, James Rodríguez. Aunque su apertura resultó un éxito y atrajo a varias figuras destacadas de la farándula y los medios nacionales, se comenzaron a sembrar rumores de una posible bancarrota. Al menos así lo reportó La Red, de Caracol Televisión, en su emisión del domingo 7 de enero.

Todo comenzó cuando durante el programa decidieron darle espacio a una serie de astrólogos que, usando distintos enfoques, se dedicaron a leer el futuro del volante de Sao Paulo de Brasil y la selección Colombia, tanto en lo profesional como en lo personal. Haciendo eco de dichas predicciones, la presentadora Mary Méndez dio a conocer una información relacionada con la situación económica del establecimiento.

Desde su apertura a mediados de 2023, los precios por plato en el restaurante de James Rodríguez causaron controversia, pues oscilan entre los 45 mil y los 120 mil pesos - crédito Arrogante/Instagram

“Le están proponiendo a James nuevos negocios. Acuérdense que James, al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula, que quebró con su restaurante acá en Bogotá. Así que mejor que invierta mejor su platica”, afirmó la samaria en su intervención.

Una vez se replicó la noticia en redes sociales, el abogado representante del grupo Salvaje, propietario del establecimiento, Miguel Angel del Rio Malo, exigió a La Red y Mary Méndez una rectificación pública sobre dicho comentario “so pena de iniciar acciones legales en su contra”. Pero conforme los días pasaron, ni Méndez ni el programa se manifestaron sobre el tema.

Eso cambió al mediodía del miércoles 24 de enero, cuando el letrado dio a conocer en su cuenta de X una carta firmada por la directora del programa de entretenimiento, Jenny Córdoba Palacio, en la que “se permite rectificar la información emitida el 07 de enero de 2024 en la que se dijo que el restaurante ubicado en Bogotá en el que James Rodríguez invirtió, presuntamente habría quebrado. Al respecto, tras revisar la información aportada por la sociedad GRUPO ARROGANTE ITALIAN EXPERIENCE S.A.S. propietaria del restaurante, aclaramos que el mismo no está quebrado”.

La comunicación confirma que habrá una rectificación pública por parte de los presentadores de La Red el sábado 27 de enero, y aprovecha para lamentar lo sucedido. Eso llevó a que en los comentarios a la publicación de Del Río los usuarios se manifestaran en contra del canal, del programa y de sus presentadores.

Miguel Angel del Rio Malo, abogado del grupo inversor del restaurante de James Rodríguez en Bogotá, confirmó que consiguió una rectificación pública de La Red por afirmar una supuesta quiebra del establecimiento - crédito @migueldelrioabg/X

Mary Méndez se quejó por cobros del servicio de luz

Todo indica que el inicio del nuevo año para la samaria no ha sido el mejor. Además del inconveniente por sus comentarios sobre Arrogante (tema sobre el cual no se ha pronunciado en redes sociales), la presentadora se quejó del alto cobro que se vio reflejado en su factura de la luz por parte de la empresa Enel-Codensa.

En su cuenta de X Méndez señaló que “no tuve celebraciones navideñas en mi apto, no tuve árbol de navidad con luces eléctricas, de hecho salí de vacaciones, lo que indicaría que podría llegarme la cuenta de electricidad igual o menor que lo habitual, pero oh sorpresa me llegó con un incremento de hasta un 30%, ¿algo que lo justifique?”.

Por un lado, algunos usuarios se quejaron de que habían pasado por lo mismo (si bien indicaron que la empresa hizo llegar un correo confirmando que los cobros del servicio en temporada navideña se incrementarían un 30%). Por otro, hubo quienes recordaron que en marzo de 2023 el presidente Gustavo Petro intentó promulgar un decreto para ser él quien regulara dichos cobros, en una medida que fue muy cuestionada por la oposición. Esto finalmente no tuvo lugar luego de que el Consejo de Estado rechazara la resolución.