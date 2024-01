ELN “bajó de la nube” al comisionado de Paz y negó que esté acordada prórroga al cese al fuego por seis meses

La delegación del ELN en la mesa de negociación desmintió al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño e hizo claridades sobre la actualidad de las tratativas con el Estado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En una enérgica respuesta al anuncio del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que había adelantado un acuerdo para prolongar por seis meses más el cese al fuego bilateral en el territorio, la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció el martes 23 de enero de 2024 y desmintió que exista consenso sobre este punto: que hace parte de la agenda del sexto ciclo de negociaciones en La Habana (Cuba).

Te puede interesar: Diálogos Gobierno - ELN: Comisionado de Paz confirmó que ya hay acuerdo para prolongar cese al fuego bilateral

En su pronunciamiento en su perfil de X (antes Twitter), la guerrilla enfatizó que lo único que hay acordado hasta el momento es que el referido cese se extienda hasta el 29 de enero, y que su prolongación dependerá de lo que se defina en la mesa de negociaciones que se adelanta en la isla. Con ello, dejaron sin piso lo dicho por el funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que entregaba un panorama distinto.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Proceso de paz con el ELN: arrancó sexto ciclo de negociación en Cuba, estos son los temas que se abordarán

“En el pasado ciclo expresamos LA INTENCIÓN de prorrogar el Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) y pensando en perfeccionarlo se acordaron varias medidas que hoy se rubricaron. Hay un Cese al Fuego que está vigente hasta el 29 de enero de 2024″, señaló la comitiva del grupo armado ilegal que participa de los diálogos y que está al mando de Israel Ramírez Pineda, más conocido como Pablo Beltrán.

En otra publicación, el ELN expresó que lo que se ha establecido con la delegación del Estado, cuya jefe es Vera Grabe, es una “evaluación” de las condiciones que podrían facilitar dicha decisión. “Aquí en La Habana, la mesa de diálogos ha iniciado una evaluación del cese al fuego vigente que permita establecer una posible prórroga. En eso estamos ambas delegaciones en este sexto ciclo”, agregó el ELN.

Con estas publicaciones en su perfil de X, la delegación del ELN en la mesa de negociación con el Gobierno negó que ya esté acordada una prórroga del cese al fuego bilateral - crédito @DelegacionELN/X

Con ello, desmintieron lo anunciado por Patiño, que desde el Pacífico colombiano, en donde acompaña a Petro, habló un consenso para prolongar hasta julio de 2024 el cese de hostilidades en todo el país. Incluso, el comisionado reiteró que solo estaban a la espera del decreto

Te puede interesar: Presidente Petro quiere que el Vaticano sea la sede de un nuevo ciclo de diálogos con el ELN

“Hay un acuerdo sobre el cese al fuego y, desde luego, eso toca hacer que el Gobierno emita un decreto y eso se prorrogue. También, indudablemente, como somos dos partes, que el ELN le dé una orden a su gente para que cumpla esa prórroga”, indicó Patiño, en diálogo con RCN y RedMás, en un anuncio que —debido a su relevancia— tuvo amplio despliegue mediático.

Un desencuentro más entre el Gobierno y el ELN

No obstante, no es la primera vez que surgen esta clase de desencuentros entre los equipos del Gobierno y el ELN, pues incluso siendo Otty Patiño jefe negociador hubo una serie de rifirrafes en cuestiones trascendentales del proceso. En especial, por el tema del secuestro extorsivo, llamado por la organización insurgente como retención, en la que no estaban dispuestos a cesar hasta tanto no hubiera una fuente de financiación distinta.

En desarrollo...