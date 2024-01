La voz kids: así fue el inicio del romance entre Greeicy Rendón y Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan más de diez años juntos -crédito @mikebahia/Instagram

Greeicy Rendón, una de los jueces de La voz kids, de Caracol Televisión, lleva más de una década junto al artista urbano Mike Bahía, a quien la cantante caleña conoció cuando él no tenía nada. “Ella era una actriz exitosa, estaba haciendo Chica vampiro y yo apenas estaba llegando a Bogotá para tocar puertas”.

El cantante recordó cómo se conocieron, cuál fue su primera compra juntos y la colaboración con la que ella lanzó su carrera musical. “Nuestra historia es muy bonita porque está marcada por su generosidad”.

Actualmente Greeicy y Mike son una de las parejas de artistas con mayor reconocimiento y acogida por el público dentro de la industrial musical; sin embargo, esto no siempre fue así, ya que pocos recuerdan que aunque ella cantaba, de hecho actuó en varios musicales y cuando niña participó en el Factor XS, su carrera musical inició luego de conocer a su actual pareja y padre de su hijo Kai.

Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan más de 10 años juntos y él recordó cómo su primera vez - crédito Gian Marco/YouTube

Fue precisamente él quien en conversación con el cantautor peruano Gian Marco habló nuevamente de cómo nació su amor con Greecy y repasó esas veces en las que hicieron cosas juntos por primera vez.

“Me acuerdo como si fuera ayer porque el proceso fue una prueba de liberación y confianza”, inició relatando el también caleño a quien la actriz conquistó, ya que ella fue la que dio el primer paso al elegirlo como su hombre. “Quería que la canción con la que lanzaría su carera fuera un hit. Para escribirla, me inspiré el tema Todavía de la Factoría, porque me imaginaba algo que pegara y generara recordación”.

Así nació Amantes, el debut musical de Greecy y la primera colaboración junto a su pareja. “Escribí la canción para que ella la cantara con alguien más, y me dijo: ‘No me gusta que componen cosas que no me quedan bien, mi registro no encaja, no me siento cómoda ni a gusto, pero la quiero cantar contigo’”. Este, a su vez, también se convirtió en su primer voto de confianza el cual resultó ser un himno para relaciones prohibidas.

Una sociedad incondicional

En la misma charla con motivo de una colaboración en la que Bahía unió su voz a la Gian Marco en el tema llamado Contigo hasta el final, el colombiano desnudó su corazón y se abrió a compartir anécdotas que fortalecieron su relación con Greeicy.

Mike Bahía y Greeicy Rendón. Foto: Instagram @mikebahia

Él reveló que cuando la conoció, estaba ahorrando para comprarse su primera moto, mientras por su lado Greeicy ya andaba en un auto último modelo de gama alta. “Nuestra primera compra juntos fue un carro, no obstante, yo no tenía un presupuesto a su nivel, acordamos un Volkswagen escarabajo, ya que por coincidencia ella se había soñado teniendo uno. Ese carro es como nuestro hijo mayor, aún está con nosotros y se volvió un símbolo de nuestra unión”.

El hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía nació en abril del 2022, su nombre Kai, en hawaiano, significa océano. Ambos eligieron el nombre porque son amantes de el mar. La pareja ha sido durante estos casi dos años muy reservada y cuidadosa de la privacidad de su hijo, fruto de su amor.

Kai ha estado en el foco mediático debido a que ellos protegen su identidad en las cámaras, pero siempre esta junto a Greeicy y Mike, de hecho recientemente el pequeño los acompañó en la planeación de su concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

Mike y Greeicy llevan dos años de compromiso, no obstante no ha dado pistas sobre su llegada al altar para sellar su relación ante Dios, paso que todavía tienen pendiente por dar y que sus seguidores esperan ver pronto.