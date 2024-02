La Voz Kids: Greeicy Rendón reveló quién tiene más dinero en la cuenta bancaria, si ella o Mike Bahía

Greeicy Rendón confesó quién tiene más dinero en la cuenta bancaria entre ella y su esposo Mike Bahía - crédito @mikebahia/Instagram

Greeicy Rendón con su particular estilo fresco y sin reservas dejó saber quién tiene más dinero en la cuenta bancaria, si ella o su pareja Mike Bahía.

La cantante caleña expuso que ha tenido varios momentos complicados en su vida, en los que ha considerado tirar la toalla y retirarse de su carrera artística: “He tenido muchos momentos en los que he dicho: todo me sabe a mierda y no aguanto más”.

La intérprete de temas como Los consejos, Más fuerte y Espejo pasó por el programa Desnúdate con Eva Rey, en donde dejó al descubierto varios estados de ánimo en lo que ha sentido que no puede más; detalló qué ha sido lo más duro en su carrera musical ahora que es madre y confesó que en la actualidad atesora mayor riqueza que su compañero sentimental y padre de su hijo Kai.

Greeicy Rendón contó si gana o no más dinero que su pareja Mike Bahía - crédito @des_coneva/Instagram

Una de las preguntas más habituales de la periodista española en sus entrevistas es cuánto dinero tiene su invitado en la cuenta bancaria, sin embargo, en esta ocasión en la que tuvo en su sillón desde el Movistar Arena de Bogotá a la cantante caleña quiso ir más allá y le pidió contar entre ella y Mike quién acumulaba mayor riqueza.

De forma sugestiva y sin pronunciar mayores palabras, Greeicy fue contundente al insinuar que en la actualidad ella es quien gana más y lleva mayores sumas de dinero a la casa.

“No es un tema que pongamos seguido sobre la mesa ni que haga parte de nuestras conversaciones diarias, pero... la niña es la que lidera el tema en la familia”, agregó la artista, mientras con su pelo hacía alarde de ser la que “lleva la batuta”.

La jurado de La Voz Kids, aparte de presumir tener más dinero que su novio, conmovió al público asistente a la entrevista con un par de revelaciones que mostraron su lado más sensible y humano.

“He querido renunciar”

Greeicy está próxima a cumplir dos años como madre, pues en abril del 2004 su hijo Kai cumple 2 años de nacido, este rol de mamá ha cambiado muchas cosas en la artista que antes era más libre con sus decisiones de vida.

“Vivir esa dualidad en la que quieres ir detrás de los que por años han luchado, pero que te cobra sacrifico en los que el afectado es tu hijo, me frenan y me hacen pensar en hacerme a un lado y dedicarme ciento por ciento a él”,