“¿Cuáles manos criminales? Se murió en mis brazos”: Hija de Piedad Córdoba le contestó a Ingrid Betancourt

La senadora del Pacto Histórico falleció el sábado 20 de enero, a causa de un infarto, según el dictamen del Hospital de Los Conquistadores - crédito @villegaspoljak/Instagram

La controversia que se ha levantado por cuenta del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba ha contado con mensajes como el de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que en entrevista con Semana sugirió que podría haber manos “criminales” en el deceso de la figura política colombiana.

Te puede interesar: Piedad Córdoba se fue y dejó un lío en el cambio de la junta directiva de Ecopetrol

Como respuesta, Natalia Castro, hija de la senadora Piedad Córdoba, salió al paso de las declaraciones de Ingrid Betancourt. Frente a estas aseveraciones, Castro señaló con determinación que su madre había fallecido en sus brazos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Piedad Córdoba apareció en Los Simpson: esta vez la profecía no se hizo real

“¿Dónde están las manos criminales? Se me murió mi mamá, a mí se me murió mi mamá, entiendan la palabra, fue a mí, no es la mamá de Ingrid Betancourt ni de nadie, es mi mamá la que falleció”, sostuvo la joven.

La polémica surgió cuando Betancourt expresó sus dudas sobre la causa de muerte de Córdoba, quien falleció el sábado 20 de enero en su apartamento de Medellín.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal afirma que tiene serias dudas sobre si Piedad Córdoba murió de causas naturales

Aunque la salud de la senadora se vio comprometida durante los dos últimos años de su vida, Castro Córdoba mencionó que “siempre fue una mujer muy fuerte físicamente”, pero que circunstancias de estrés la llevaron a la muerte, como también indicó en una entrevista concedida a Caracol Radio.

El presidente Petro sostiene la mano de la hija de Piedad Córdoba - crédito redes sociales

Según los informes preliminares de la Clínica en Medellín, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio; sin embargo, “Medicina Legal falta por certificar”, tal y como indicó Castro en referencia a la ausencia de un dictamen definitivo del Instituto Nacional de Medicina Legal. Así, la hija de la funcionaria pública mostró un fuerte contraste entre cómo ella vivió a su lado los últimos momentos de Córdoba y las suposiciones de terceros, como Betancourt, sin pruebas concretas.

Así vivió Natalia Castro los últimos momentos de la senadora

En la entrevista con Semana, Castro ofreció un relato conmovedor de los últimos instantes de su madre. Relató que, en tanto bajó a la cocina a hacerle el almuerzo, una de las colaboradoras domésticas de la familia le solicitó a la joven una pijama para su madre.

Cuando fue a llevarle las prendas, narró que “la encontré pálida, con los labios blancos”. Su narración febril de los intentos por auxiliarla dibujaron un cuadro dramático: “Yo bajé a llamar a una ambulancia, pero no me contestaron. Entonces, llamé a los escoltas y ellos subieron y la llevamos a la Clínica Conquistadores de Medellín”.

Últimas horas de vida de Piedad Córdoba - crédito El Tiempo

En la clínica, mientras se intentaba reanimar a Córdoba, Castro recordó que “cuando estábamos ahí en la clínica y le iban a hacer reanimación dijeron que ella seguía ahí, por eso he dicho que se murió en mis brazos”.

No obstante, pese a las declaraciones de Betancourt, aunque marcan una posible ruta de investigación, hasta ahora no son más que suposiciones. Pero para Natalia Castro “estas son preguntas que pueden no tener un fundamento y Dios quiera que no los tengan”, manifestó a Semana.

La inquietud de Betancourt respecto a que “no descarta que a Piedad Córdoba le hayan podido quitar la vida” continuará suspendida en el aire hasta que la entidad competente dé un veredicto firme y definitivo sobre la causa de la muerte.

De tal modo, se esperan los resultados de Medicina Legal, que entregarían un dictamen concluyente, y según palabras de Castro, “están investigando, porque es el oficio de ellos, y hacen bien porque es su trabajo”. Mientras tanto, se conoce que el cuerpo de Córdoba tras estar en cámara ardiente en el Congreso, en Bogotá sería trasladado a Medellín para su cristiana sepultura.