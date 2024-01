Animales buscan refugio ante los devastadores incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá

Autoridades destacan la captura segura de un coatí entre los animales refugiados en la urbe, un relato de supervivencia en la crisis ambiental actual - crédito @Ambientebogota @ColombiaOscura / X

Ante los devastadores incendios forestales que han afectado a los cerros orientales en Bogotá, se ha observado un desplazamiento de animales hacia zonas urbanas, entre ellos, un pequeño mamífero que bajó de las montañas buscando refugio en la ciudad.

Autoridades como la Policía y el Ejército Nacional están abocadas a la tarea de controlar las llamas y organizaciones de fauna silvestre, hacen un llamado a los ciudadanos a facilitar asistencia a los animales afectados, proveyendo agua para aquellos que luchan contra la deshidratación a causa del fuego.

Desde Secretaria de Ambiente se confirmó que dicho mamífero es en realidad un coatí o cusumbo y no una zarigüeya, como algunos medios han mencionado. Además, también hay alertas ante la posibilidad que más individuos de esta especie puedan acercarse a la ciudad, como algunos otros mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

La senadora y activista por los derechos de los animales, Andrea Padilla, también se ha unido a esta iniciativa de preservar y resguardar la fauna que, huyendo del incendio, llegue a Bogotá, solicitando empatía por estos seres vivos.

Según varios videos compartidos en redes sociales, fauna silvestre estaría llegando a Bogotá huyendo del incendio en los Cerros Orientales

“¡Infinita empatía y compasión con los animales silvestres que buscan huir del incendio de la circunvalar (Bogotá)! No los lastimen, no los acosen, no intenten cogerlos, salvo que estén heridos. Intenten dejarles agua”, se puede leer en una publicación de la senadora.

En caso de encontrar algún animal silvestre en Bogotá, herido o en riesgo, por favor comuníquese a los teléfonos:

3174276828.

318 8277733.

318 7125560.

318 2616876.

(601) 3778854.

fauna@ambientebogota.gov.co O al correo:

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que se enfrentan múltiples puntos de fuego en la ciudad. Resaltando la gravedad de la crisis, Galán informó que la coordinación de esfuerzos incluye más de 100 miembros de los Bomberos, Policía, Ejército, así como de Idiger, CAR y Defensa Civil.

Estos equipos combaten contra tres incendios principales: en Usme, en los Cerros Orientales, y en Ciudad Bolívar. Estas operaciones de rescate reflejan el compromiso de varios sectores para mitigar el daño ambiental y proteger tanto a la población como a la biodiversidad local.

Este fue el mensaje de la senadora Andrea Padilla - crédito X

En detalle, el despliegue de recursos y personal en los Cerros Orientales busca contrarrestar de manera eficiente el alcance de las llamas que comprometen la zona.

En torno a la historia de este pequeño Coatí, siendo las 7 y 40 de la noche del 22 de enero, La Secretaria de Ambiente ha confirmado su captura en el Colegio Nueva Granada, asegurando que se trata de, “la especie Nasuella olivacea.... Fue evaluado y trasladado al Centro de Fauna, está en buen estado, deprimido, pero sin lesión”.

Biodiversidad en los Cerros Orientales de Bogotá

Cabe destacar que la diversidad de especies en los Cerros Orientales de Bogotá es notablemente superior en las zonas de transición entre la naturaleza y urbanización en comparación con las áreas estrictamente urbanas. Según estudios recientes, hay registros de 30 familias, 92 géneros y 119 especies de aves en estos ecosistemas, una cifra que destaca la riqueza biológica del área de Secretaria de Ambiente de Bogotá.

En términos de mamíferos, la diversidad es también notable, con “14 familias, 17 géneros y 18 especies identificadas. La herpetofauna no se queda atrás, presentando 4 familias, 5 géneros y 5 especies de reptiles y 4 familias, 6 géneros y 9 especies de anfibios”.

Estas son algunas especies nativas que habitan los cerros de Bogotá - crédito Secretaria de Ambiente de Bogotá

La estructura ecológica de los Cerros Orientales actúa como un pulmón verde que, a pesar de enfrentarse a la presión de la expansión urbana, ofrece hábitats para una amplia gama de especies. En los bordes urbanos de estos cerros se encuentran aves como el colibrí Colibri corruscans y el Mecocerculus leucophrys.

Este fenómeno es conocido como efecto de borde, influenciado por la vegetación en los cerros y la presencia de parques y jardines en las zonas urbanas. Mientras tanto, especies de mamíferos como la comadreja Mustela frenata y la chucha Didelphis albiventris se mantienen comunes en áreas naturales y semi-naturales. Entre los reptiles destaca la presencia de Stenocercus trachycephalus y entre los anfibios especies de las familias Plethodontidae y Dendrobatidae.

Esta zona contrasta con las áreas densamente urbanizadas donde la biodiversidad disminuye y predominan especies más adaptadas a estos ambientes. En cuanto a la fauna mamífera, la reserva ha evidenciado la presencia del murciélago migratorio Lasiurus borealis de Norteamérica y otros endemismos de considerable interés biológico.