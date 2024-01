Gustavo Petro se molestó por afirmación de una periodista sobre la religión que sigue

El mandatario se enojó por afirmación de una periodista sobre su religión - crédito EFE/Getty

Entre el 14 y 19 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo cumpliendo con varios compromisos internacionales, destacando su participación en el Foro Económico en Davos y una reunión con el papa Francisco en El Vaticano.

Te puede interesar: Gustavo Petro anunció que se reunirá con el papa Francisco en El Vaticano

El encuentro entre Petro y el sumo pontífice fue de al menos 40 minutos, después de esto el mandatario colombiano tuvo una reunión con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher y realizó un recorrido por El Vaticano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News

Te puede interesar: Presidente Petro quiere que el Vaticano sea la sede de un nuevo ciclo de diálogos con el ELN

De acuerdo con Gustavo Petro, la charla con el papa Francisco tuvo como tema principal el proceso de paz con el ELN, a lo que el presidente afirmó que se tendrá que evaluar la posibilidad de que en el futuro se pueda tener a El Vaticano como escenario de un ciclo de la negociación.

“Es posible que hagamos una ronda acá, ya se hablará con el ELN, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia. Con un escenario como este me parecería muy sugerente para toda la sociedad colombiana”, declaró Gustavo Petro en rueda de prensa.

Gustavo Petro le pidió al papa Francisco que recibiera el ciclo de diálogos con el ELN - crédito Presidencia

Petro ateo

El viaje de Petro a Suiza y luego a El Vaticano generó múltiples críticas por parte de la opinión pública del país, principalmente por el dinero invertido en el alquiler de una propiedad en la que se expuso lo mejor del turismo en Colombia, lo que fue considerado por algunos políticos como un “despilfarro”.

Te puede interesar: Antes de reunirse con Petro, el Papa Francisco envió nuevo mensaje por tragedia en el Chocó: “Consuelo a los que sufren”

A esto se le sumó la crítica de la periodista Carolina Gómez, que en su cuenta de X (antes Twitter) afirmó que no había entendido el encuentro entre Petro y el papa Francisco, aseguró que el mandatario era ateo y preguntó si eso era otra mentira por parte del presidente.

“No entendí la vista de Petro y Leiva al papa Francisco, ¿No es que eran ateos, o también mintieron en eso?”, fue la publicación de Gómez.

La periodista afirmó que el presidente Petro era ateo - crédito @carolinagomezsn/X

Esto no fue recibido con agrado por Gustavo Petro, que respondió rápidamente a la comunicadora, a quien le preguntó si estaba buscando manipular a la opinión pública con su publicación; sumado a esto, el mandatario le pidió demostrar que él hubiera afirmado ser ateo en algún momento.

“Mi estimada periodista, me puede usted mostrar un escrito o dialogo donde haya afirmado lo que usted menciona? ¿Esta usted manipulando la opinión pública? ¿Actúa usted bajo el prejuicio? ¿Mentimos en qué?”, respondió Gustavo Petro a Carolina Gómez.

El mandatario reaccionó a la afirmación de que es ateo - crédito @PetroGustavo/X

¿De qué religión es Gustavo Petro?

En 2020, cuando era senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro reveló que es católico y que seguía la teología de la liberación; sin embargo, Gustavo Petro afirmó que no es una persona que guste de rezar o asistir a misa, resaltando que en muchos casos son acciones de apariencia y lo suyo era más un compromiso.

“Yo soy partidario de la libertad de cultos, no soy ateo, tengo mi visión de Dios. Prefiero que los latifundistas improductivos paguen impuestos a que los pastores, por muy uribistas que sean, paguen impuestos. No creo que cobrando impuestos a las iglesias se solucione el déficit fiscal”, declaró Gustavo Petro a Semana.

Sobre la teología de la liberación, Petro resaltó que es una visión cristiana, resaltó que lo importante es el compromiso, del que aseguró en su caso era con las personas menos favorecidas.

“La opción preferencial por los pobres, desde una visión muy cristiana. Eso a mí me impregnó y siempre vi en este tema de mi acción política una opción preferencial por los pobres… En la teología de la liberación lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso, he visto católicos que se arrodillan y votan por Uribe para que mate muchachos. Yo no creo en estos rituales, sino en el compromiso”, afirmó a Semana el hoy mandatario.