Madre de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado, se refirió a condena de Margareth Chacón

Margareth Chacón es señalada de planear y coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci - crédito Jorge Adorno / REUTERS

Al caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, víctima de homicidio en las paradisiacas playas de Barú (Cartagena), cuando estaba de luna de miel con su esposa embarazada, se le suma un nuevo responsable que participó en el plan criminal para asesinarlo.

Se trata de Margareth Chacón Zúñiga, una barranquillera que según las autoridades colombianas habría participado en la logística y financiación para ejecutar el acto sicarial contra el fiscal antimafia. La condena, según indicó la Fiscalía, será por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Se espera que en los próximos días se conozca los años de condena de la mujer.

Chacón era la pareja de Andrés Pérez Hoyos, que junto a su hermano Ramón, entregaron $1.500 millones para sacar del camino a Pecci, debido a sus investigaciones contra el narcotráfico trasnacional, que afectaba al supuesto narco Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico, en asocio con el expresidente de ese país Horacio Cartes.

De acuerdo con la jueza que emitió el fallo contra Chacón, esta sostuvo al menos cuatro reuniones entre el 5 y 8 de mayo de 2022, con el fin de idear el plan criminal.

La mujer habría utilizado su camioneta Toyota blanca de placas IWV-738 para transportar a los delincuentes y un día después (11 de mayo) del asesinato se habría reunido con los sicarios y cómplices en el hotel Palmeto Eliptic de Cartagena para entregar el dinero restante. Luego, según Francisco Luis Correa Galeano, exmilitar y coordinador del crimen, Chacón se desplazó a Medellín, donde permaneció unos días para finalmente darse a la fuga a El Salvador, ahí finalmente fue capturada el 18 de enero de 2023 y trasladada a Colombia, donde ante un juez y se declaró inocente.

Francisco Luis Correa Galeano implicó a Margareth Chacón Zúñiga en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci - crédito REUTERS

“Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis (Correa Galeano), para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse”, reiteró la barranquillera acusada y recluida en la cárcel Buen Pastor.

Frente a la condena que está por recibir Margareth Chacón, la mamá del fiscal víctima de homicidio, Maricel Albertini, expresó que espera una medida ejemplar con la que se muera en la cárcel: “Ella tiene que sufrir, le tiene que doler, tiene que sufrir hasta la muerte esta mujer. Tiene que sufrir, así como nosotros estamos sufriendo”, sostuvo en una entrevista para el canal de televisión GEN.

Albertini recalcó que Chacón no tuvo intención de colaborar con la Fiscalía para resolver el caso, por lo que la familia de Pecci espera que se dicte la máxima pena: “Pedimos lo máximo. Ojalá que se dé realmente, ya que ella nunca colaboró para nada”.

La mujer reclamó que la dureza de sus declaraciones son porque Margareth “no pensó que le mató a un hijo de otra familia” y recordó que su nieto e hijo de Marcelo Pecci, “no tuvo el chance de conocer a su papá”.

La madre de Pecci indicó que muy seguramente Chacón sabe quiénes dieron la orden del asesinado del fiscal antimafia; sin embargo, su colaboración fue nula: “Las pruebas dicen que realmente ella es la que hizo todo esto, organizó todo. Es más, ella es la que sabe quién dio la orden acá de Paraguay (...) lamentablemente no ocurrió eso”; no obstante, enfatizó en que puede que la implicada esté siendo amenazada para no aportar nombres en el caso, “Yo creo que si ella abre la boca, le van a matar a su hijo, no sé, a ella misma también”.