Qué tiene el pollo con miel: extranjeros aseguran que es una de las razones para venir a Colombia

La "extraña" combinación llamó la atención de quienes visitan alguna de las principales ciudades de Colombia - crédito TikTok

El turismo gastronómico en Colombia parece tener un nuevo favorito. Se trata del pollo con miel que, según una serie de videos compartidos a través de las redes sociales, estaría atrayendo extranjeros a Colombia, seducidos por la idea de probar la “extraña” combinación, directamente, en su lugar de origen.

Este es el caso de la creadora de contenido estadounidense Supershante, que viajó desde Oklahoma, a unas ocho horas y media de viaje (en avión), únicamente para probar la mezcla de origen colombiano por la que marcas como Frisby y Kokoriko han logrado posicionarse en el país.

“POV (point of view) You traveled all the way to Colombia just for this chicken” (POV (punto de vista) Viajaste hasta Colombia solo por este pollo)”, detalló en la descripción de la pieza en la que se le ve disfrutando por primera vez de la experiencia.

Su veredicto: “That’s what I’m talking about” (de esto es lo que estaba hablando). Así ganó la simpatía de los colombianos, que sacaron pecho en los comentarios por haber “descubierto” la que, según ellos, es la mejor manera de comer el pollo.

A pesar de tratarse de un sabor desconocido, comentó que era justo lo que esperaba - crédito @supershante / TikTok

“Dios, patria y pollo con miel”, “No sé cómo llegué al pollo con miel en mi TikTok, pero tuve suerte”, “Mi mamá me dio la vida, pero el pollo con miel me dio las ganas de vivirla”, “Otra delicatessen de la gastronomía colombiana, pollo broaster con miel”, “La verdad es que sí es muy bueno”, “A mis amigos extranjeros les encantó el pollo frito con miel”, “Patrimonio nacional, mor”, “Y acompáñalo con arepita frita con miel ¡Yesiiiiir!”, “Así es que se come el mejor pollo del mundo entero”, “Qué viva el pollo con miel”, insistieron quienes fueron sumándose a la conversación generada por el video en redes sociales.

Al caso de Supershante se suman otros, como el de Cass, ciudadana canadiense que vive en Colombia, pero, incluso antes de aprender a hablar español, también degustó el pollo con miel: “Colombia, the country where you eat chicken with honey! What a suprise for my taste buds!” (¡Colombia, el país donde se come pollo con miel! ¡Qué sorpresa para mi paladar!), destacó, tras compartir su reacción inicial, acompañada por un amigo:

Cass: That’s so good (Esto está muy bueno).

Acompañante: Is it actually? (¿Lo está?)

Cass: Yeah (Sí).

Según dijo, no pude esperar a comerlo de nuevo - crédito @cass / TikTok

“Typically I’m not a honey person, so I didn’t think I would like it, but I actually really enjoy the mix of. I don´t know if it’s like salty and sweet but, do they use a specific type of honey? Because I actually really like and I´m kind of surprised that I like it (Normalmente no soy una persona a la que le guste la miel, así que no pensé que me fuera a gustar, pero, en realidad, disfruto mucho la combinación. No sé si es salado y dulce, pero, ¿utilizan algún tipo de miel en concreto? Porque en realidad me gusta mucho y estoy un poco sorprendida de que me guste)”, explicó, ansiosa de volver a probar la receta tradicional de algunos negocios de comida nacionales.

“Yo adoro el pollo con miel. Lo que la mayoría no sabe es que no nos gusta con miel, nos gusta con sirope de miel, que es sintético, porque con miel real no sabe para nada bien”, “En realidad no es miel, es jarabe con sabor a miel”, “Cuando viví en Europa le ponía miel al pollo y todos pensaban que estaba loca”, “Tienes que probar el chocolate con queso, amiga”, “Mejor el queso con bocadillo”, “Póngale maaaaaaás”, “Tienes que probarlo con mayonesa y miel”, celebraron sus seguidores, en la plataforma TikTok.