Laura de León abrió su corazón y se sinceró sobre la muerte de su mamá

Laura de León contó cómo lleva el duelo por la muerte de su mamá, que perdió la vida en octubre de 2023 - crédito @lauradeleonc/Instagram

A finales de octubre de 2023, Laura de León sufrió una desgarradora pérdida familiar y contó a sus seguidores en redes sociales lo que había ocurrido. Con una sentida publicación, la actriz, que formó parte de producciones como Leandro Díaz y Pa’ quererte, contó que su madre partió de este mundo de manera inesperada.

Te puede interesar: Nacho Vidal explicó por qué no hizo escenas porno con Esperanza Gómez: “¿Puedes creer que nunca la he visto trabajar?”

En el video que publicó, dejó ver los diferentes momentos que compartieron juntas en vida de Martha Céspedes, clip que acompañó con el tema Voy a extrañarte de Andrés Cepeda. Además, la talentosa actriz acompañó las diferentes imágenes con un emotivo mensaje de despedida: “Mi ángel más poderoso y favorito. Te amo hasta el cielo, mamá”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Boyacomán sufrió accidente mientras estaba de vacaciones en San Andrés junto a su esposa: “Ese hoyo me sopló muy duro”

Dos meses han pasado desde que De León confesó la partida de su madre, por lo que recientemente decidió participar en una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas, en la que le preguntaron cómo lleva el duelo tras la partida de su progenitora. Este interrogante destacó la fortaleza que tuvo la actriz para superar el impasse de la pérdida, a lo que respondió:

“No se supera, se sobrelleva. Orar mucho, la vida sigue, tomar terapia, afrontarlo, no tragarme el sentimiento y vivir en esta montaña rusa”, escribió la actriz.

Laura de León respondió cómo sobrelleva la muerte de su mamá a dos meses de la partida y dejó conmovedoras palabras - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Rápidamente, sus seguidores se volcaron a reaccionar a su respuesta, en la que algunos expresaron su desacuerdo, debido a la frialdad y dejaron reacciones como: “¿Es en serio la pregunta, a nadie se le ha muerto la mamá? Por favor”; “es durísimo, casi no me levanto de la muerte de mi papá y en abril se me fue la mamá, es un dolor con el que se vive a diario”, entre otros.

Te puede interesar: Yeferson Cossio fue comparado con Mr. Beast: “No lo estoy imitando y no me daría el bolsillo”

Cabe recordar que días antes de que ocurriera la muerte de su mamá, Laura de León había publicado dos fotografías celebrando la vida de Martha Céspedes, en la que se ven las dos sonrientes y recordó cuando la mujer la sostuvo entre sus brazos apenas siendo una niña. La publicación la acompañó con un sentido mensaje, además, bloqueó los comentarios en las instantáneas.

“¿Algo mejor que los abrazos de la mamá? ¡NADA! Que vivan las mamás, que vivan sus mamás, las bendigo. ¿Por favor le envían también una bendición a mi mamá? 😍❤️ GRACIAS. @marthacespedes Ailoviu Mami de vida”, escribió en el pie de foto, donde se les veía posando y sonriendo”.

Laura de León recordó, días antes de la muerte de su mamá, los buenos momentos que vivieron y cuando apenas era una bebé en brazos - crédito @lauradeleonc/Instagram

Esto dijo sobre los centros de salud en el país

A través de una publicación que hizo en sus redes sociales, la barranquillera expresó su molestia por el mal trato que reciben en ocasiones los pacientes en los hospitales. Por eso, quiso dejar un mensaje a médicos y enfermeras que son la primera línea de atención y contacto con quienes necesitan de sus servicios en los centros de salud del país, apoyada en un contundente mensaje.

“Cuando veas un paciente, acuerdáte que la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal como para que tú también lo hagas”, se leía en una hoja que aparecía pegada en un vidrio de lo que parecer ser un centro asistencial.

Pero este no era su mensaje, pues señaló que ese tipo de mensajes “debería estar pegado en todos lados” donde sea visible en los hospitales y clínicas del país, pues se ha encontrado con especialistas con “cero paciencia o sin vocación, tratando muy mal a los pacientes”. Y agregó: “Entiendo que ellos tampoco tienen a veces un buen día, pero no es culpa del paciente”.