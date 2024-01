Shakira habría sido rechazada como “headliner” de Coachella 2024

Rumores relacionados con el cartel del festival de Coachella 2024 informan que Shakira fue ofrecida para ser cabeza de cartel del evento, pero fue rechazada por los organizadores - crédito José Bretón/Invision/AP

Una de las noticias más esperadas en el panorama musical internacional es la revelación del cartel de la edición 23 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, celebrado anualmente durante dos fines de semana en la localidad de Indio, California. Mientras se espera que en pocos días se confirme el cartel oficial (tomando en cuenta que es habitual que hagan el anuncio en los primeros días de enero), los rumores sobre los artistas comienzan a circular. Y uno de los más fuertes involucra a Shakira.

La colombiana, que espera publicar el que será su álbum de estudio número doce en 2024 y el primero en siete años, si bien ha generado expectativa con la posibilidad de irse de gira presentando sus canciones y en especial las que protagonizan su racha, abordando las emociones que le dejó el final de su relación con Gerard Piqué, no ha confirmado una sola fecha en vivo hasta el momento.

Al parecer, su equipo de trabajo esperaba que esa primera fecha de una hipotética gira mundial fuera en Coachella, que tendría a Lana Del Rey y Tyler The Creator como los más opcionados para encabezar la edición 2024. Pero aunque el deseo de su equipo es que la barranquillera fuera ese tercer headliner, todo indica que no será el caso.

Según detalló el portal Hits Daily Double, con motivo de todos estos rumores alrededor del cartel que calificaron como “el más diverso hasta la fecha”, fueron los propios organizadores de Coachella los que le bajaron el pulgar a la posibilidad de tener a Shakira como cabeza de cartel:

“El equipo de Shakira, por su parte, aparentemente fue a la pelea tratando de conseguirle un puesto como cabeza de cartel, pero Coachella finalmente la rechazó, razones por las cuales han generado mucha especulación”, afirma el medio.

Una vez se comenzó a replicar esta información en los medios especializados, las voces de los fanáticos se hicieron notar, expresando su rechazo a la presunta decisión de Coachella de prescindir de la colombiana, que a lo largo de 2023 fue un fenómeno viral gracias al éxito internacional de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Incluso hubo comentarios que calificaron a la colombiana como “más grande” que los candidatos a encabezar el festival.

Cabe recordar que a lo largo de su historia Coachella ha recibido un total de siete artistas colombianos. Estos son Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, J Balvin, Karol G, Ela Minus, Jessie Reyez y Kali Uchis (en dos ocasiones).

Clásico de Shakira fue usado como base para nuevo tema de Kygo

Mientras tanto, Shakira continúa siendo noticia luego de que Kygo diera a conocer en sus redes sociales que utilizó una de las canciones más populares de la colombiana como base para un próximo sencillo.

En la cuenta personal del productor noruego se publicó un video en el que se le observa en su estudio, trabajando con su teclado y su programa de producción musical. Mientras, se escucha la voz de la norteamericana Ava Max, reconocida por su éxito de 2018 Sweet But Psycho, interpretando el coro de Suerte (Whenever, Wherever), tema de Shakira incluido en su álbum Servicio de lavandería (Laundry service en su versión norteamericana) de 2001.

La noticia fue recibida con satisfacción por parte del público, mostrando sus ganas de escuchar la canción terminada lo más pronto posible. De igual modo, destacaron las reacciones de Tiësto y Nicky Romero, dos de los productores más populares en el ámbito de la electrónica, que vieron con buenos ojos la elección de Kygo para el tema.