Caracol vs. RCN: las cinco producciones que preparan los canales para triunfar en 2024

Caracol y RCN pondrán sus mejores ideas al aire - crédito captura de pantalla

Un nuevo año recién comienza y ya se mueven las fichas en la televisión para la disputa por el rating. A fin de conseguirlo, los dos canales nacionales han diseñado su calendario pensando en todo. Eventos importantes, como la transmisión de la Copa América, representarán gran parte de la atracción a la audiencia en el país.

En ese sentido, las principales cadenas (Caracol y RCN), pondrán “toda la carne en el asador”. De hecho, hay por lo menos un puñado de proyectos que ya tienen en expectativa al público. Ambas se la jugarán por el retorno de sus dos mayores éxitos de ficción.

Mientras que la primera rodó una nueva parte de Pedro, el escamoso, la segunda va a competirle con la secuela de Yo soy Betty, la fea. Estos títulos no solamente serán transmitidos por la señal abierta, sino que irán directamente a las plataformas Disney+ y Prime Video, en ese orden.

Pedro, el escamoso 2

Miguel Varoni vuelve a interpretar al reconocido personaje y los comentarios no se hicieron esperar - crédito @soyvaroni/Instagram

De acuerdo con las informaciones que se tienen, Miguel Varoni regresará al papel principal de Pedro, el escamoso después de más de dos décadas. Juan Carlos Arango, Andrea Guzmán, Marcela Mar, Fernando Arévalo y Sandra Reyes también regresarán al elenco.

Acerca de la trama, el productor Juan Carlos Villamizar le dio detalles a la revista Vea. “Pasaron 23 años desde que ‘Pedro’ se fue, rodó por todo el mundo, trabajó en todo lo que te puedes imaginar…Fue plomero, chofer, hizo de todo para poderle mandar platica al niño, a su hijo que lo dejó en manos de ‘Pastor Gaitán’. Él creció, estudió en buenos colegios y universidades y por eso se vuelve exitoso. Cuando ‘Pedro’ retorna al país viene deportado de Estados Unidos, ese es el spoiler, y regresa con una mano adelante y otra atrás y se encuentra con un hijo que no conoce a su papá y ese es el primer conflicto de la historia”, expuso.

Betty, la fea

Yo soy Betty, la fea estuvo al aire de 1999 a 2001 - crédito Canal RCN

La secuela de la telenovela más exitosa de todos los tiempos se titularán sencillamente Betty, la fea. En esta, el argumento se ubicará en plena adolescencia de Mila, la hija de Beatriz y Don Armando. Asimismo, los demás personajes regresarán para ayudar a los protagonistas a mantener su romance y Ecomoda a flote.

Ana María Orozco (Cochina Envidia, Yo soy Betty, la fea) y Jorge Enrique Abello (Ana de nadie), volverán a interpretar sus papeles junto con Rodrigo Candamil (La ley del corazón, A grito herido), Juanita Molina (Te la dedico, Dudes), Julio Cesar Herrera (Yo soy Betty, la fea, Sin senos sí hay paraíso), Luces Velásquez (Yo soy Betty, la fea, Sin Senos Sí Hay Paraíso), Marcela Posada (Yo soy Betty, la fea , El Final del Paraíso, Todos quieren con Marilyn), Mario Duarte (Yo soy Betty, la fea, Francisco el matemático), Zharick León (Pasión de gavilanes, La Viuda de Blanco), Sebastián Osorio (La Nieta Elegida, Pambelé, Pasión de gavilanes), Ricardo Vélez (Yo soy Betty, la fea, El ultimo matrimonio feliz), Alberto León Jaramillo (Yo soy Betty, la fea , La Vida Después del Reality), Julián Arango (Yo soy Betty, la fea El Cartel de los Sapos), Natalia Ramírez (Yo soy Betty, la fea, Dr. Amor, Amor a Palos), Lorna Cepeda (Yo soy Betty, la fea, Amas de casa desesperadas) y Estefanía Gómez (Yo soy Betty, la fea, Sin senos sí hay paraíso).

Las series biográficas

Se especula que la propia Arelys Henao podría actuar en los últimos capítulos de la telenovela biográfica - crédito mariaclaralopez.com - Instagram @arelyshenao @santialarconu / Hernán Puentes

Además de reencauchar los principales íconos de su historia reciente, el otro campo al que le apostarán será al de las series biográficas. Caracol ya filmó la segunda parte de Arelys Henao. Para darle peso, confirmó como protagonistas a Verónica Orozco y Santiago Alarcón, una dupla que ya ha dado resultados en títulos como La primera vez.

Mientras tanto, RCN alargará Rigo. Si bien la historia del ciclista no ha liderado la tendencia todavía, es la creación colombiana más vista en Prime Video y rompió récords en lo digital en 2023.

El actor colombiano Juan Pablo Urrego interpreta a Rigo en la bionovela del deportista - crédito @juanpurrego/Instagram

La casa de los famosos Colombia

La casa de los famosos entrará a Colombia - crédito Telemundo

Once hombres y once mujeres reconocidos en Colombia tendrán que convivir por algunos meses en La casa de los famosos. El formato que ya se hizo en otros países como México o Argentina vivirá su primera versión en territorio nacional. No se han revelado los participantes.

De lo poco que se sabe hasta ahora es que Cristina Hurtado y Carla Giraldo serán las presentadoras. De hecho, ya comenzaron a compartir contenido relacionado en sus redes sociales. Entre los posibles concursantes estarán Aura Cristina Geithner, Isabella Santiago, el Negro Salas, Ovidio Asprilla, Yina Calderón, que estuvo en Protagonistas de nuestra tele en 2013, Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo.