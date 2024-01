La peculiar celebración de cumpleaños que le hizo Jhonny Rivera a Jenny López que sorprendió en redes

"Feliz cumpleaños amorcito", el mensaje afectuoso de Rivera a López compartido en redes - crédito jhonnyrivera / Tik Tok

El cantante Jhonny Rivera celebró el cumpleaños de su pareja, Jenny López, con un inusual regalo, el cual fue compartido a través de un video en TikTok, generando reacciones mixtas entre los seguidores. A pesar de algunas críticas, la mayoría de sus admiradores encontraron el gesto divertido y se sintieron identificados con la típica austeridad de los cumpleaños en enero.

La pareja, que protagonizó controversias en 2023 debido a la notable diferencia de casi 30 años entre ambos, ahora muestra su relación más abiertamente en redes sociales, compartiendo no solo momentos profesionales en los escenarios, sino también su vida personal y ocio, como salidas románticas y reuniones de trabajo.

Además, ambos colaboran en la creación de contenidos jocosos para sus audiencias en plataformas digitales. En un mensaje expresado también en redes sociales, Rivera expresó su afecto por López con las palabras: “Feliz cumpleaños amorcito. Gracias por estar conmigo. te amooo”.

La también cantante de música cumplió sus 21 años el martes 2 de enero, por lo que Rivera ofreció a López unas migajas de torta con una vela, bromeando sobre la escasez de dinero tras las festividades decembrinas. A pesar de la simplicidad del regalo, muchos seguidores de Jhonny Rivera se mostraron empáticos frente al video, recordando la familiar situación económica post-navideña y comentando con humor sobre los desafíos de celebrar cumpleaños en enero.

De igual forma, los comentarios en TikTok reflejaron un sentimiento de empatía, con frases como “Jeje pobres los que cumplen en enero” y “Los que nacimos en enero estamos destinados este tipo de celebraciones”. Sin embargo, una minoría criticó al intérprete de Nuestro amor no puede ser por el regalo modesto, a lo que el artista respondió aclarando que todo formaba parte de una broma.

Jhonny Rivera optó por el misterio en el regalo de cumpleaños para Jenny López

En una dinámica a través de Instagram, el cantante se sinceró sobre el regalo de cumpleaños para su pareja - crédito notitalencol / Instagram

El afamado artista Jhonny Rivera causó un gran interés en la esfera de entretenimiento digital al mantener en secreto el regalo de cumpleaños que le dio a su novia Jenny López. A pesar de las especulaciones y la curiosidad del púbico, Rivera decidió no revelar el presente, buscando evitar cualquier tipo de crítica o juicio sobre su relación.

Aunque Rivera compartió mensajes y videos de corte romántico en sus redes sociales, no se observó cuál fue el obsequio de cumpleaños. Ante la insistencia de sus seguidores, el artista se expresó con sinceridad en una dinámica de preguntas, confesando su decisión de no hacer público el detalle de su regalo.

El cantante argumentó su elección diciendo: “Les voy a decir la verdad, yo no voy a decir qué le regalé y también acordé con ella que tampoco va a decirlo. Porque si les parece que fue mucho, van a decirle a ella que está conmigo por plata, por sacarle al viejo y a mí me van a decir que la quiero comprar. Pero, si le doy poquito, me van a decir tacaño”. Con estas palabras, el cantante de El Intenso busca preservar la intimidad de su relación y eludir las críticas que podrían surgir por parte del espectro público y los medios.

Este suceso destaca la tendencia de celebridades como Jhonny Rivera y Jenny López de interactuar con el público de forma más íntima, utilizando las redes sociales para compartir aspectos de su vida privada. En la cultura del entretenimiento contemporáneo, los artistas a menudo recurren a estas plataformas para fortalecer su relación con los fans y mostrar un lado más humano y accesible, independientemente de las críticas o elogios que puedan recibir.