Autoridades panameñas señalaron que cerca de 120.000 menores de edad cruzaron la selva del Darién en el 2023

En el cierre del año 2023, las autoridades panameñas revelaron que un total de 520.085 migrantes cruzaron la Selva de Darién, marcando un aumento considerable en comparación con los 248.283 transeúntes del año anterior. De esta cifra, 120.000 fueron menores de edad, lo que representa un récord frente al año anterior, de acuerdo con información recolectada por la agencia EFE.

El Ministerio de Seguridad Pública panameño (Minseg) informó que venezolanos encabezaron la lista con 328.667 migrantes, seguidos por ecuatorianos con 57.222, haitianos con 46.558 y chinos con 25.344, siendo estas las nacionalidades más recurrentes en cruzar la jungla fronteriza con Colombia.

A pesar de la cantidad récord de migrantes, el informe destaca una “baja significativa” en la entrada durante los últimos tres meses del año 2023, con 49.256, 37.231 y 24.626 migrantes en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente.

El registro de tránsito por Darién hacia Norteamérica al cierre del 2023 supera las cifras de años anteriores, marcando un aumento relevante. Este año se ha batido el récord con más de medio millón de migrantes en tránsito, duplicando la cifra del año pasado y evidenciando un notable aumento en el número de menores.

Johana Tejada López, experta en género de Unicef, comentó que el 2023 ha sido un año récord, con más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 50% son menores de 5 años. La mayoría de las familias provienen de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, y se ha observado un aumento en la llegada de menores separados de sus padres durante la travesía.

A pesar de las restricciones anunciadas por algunos países de tránsito, como deportaciones y trabas al acceso al asilo, el flujo migratorio persiste en la región.

Menor de edad fue abandonada por su padre tras cruzar el Tapón del Darién

Después de dos meses de haber sido abandonada por su padre en Costa Rica, tras cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién, Melanny Castro, una niña de ocho años, finalmente pudo regresar al seno de hogar en Turbo, Antioquia.

La menor, que había sido llevada por su progenitor a Medellín (Antioquia) el 20 de octubre, bajo el pretexto de adelantarle el trámite de expedición de su pasaporte y comprarle ropa, fue abandonada por su padre en el país centroamericano, luego de adentrarse con ella de manera ilegal en el Darién en su camino hacia los Estados Unidos.

La abuela de la pequeña, Martha Cecilia López Morales, contó a Blu Radio semanas atrás que en ningún momento desconfiaron del papá de Melanny, pues al no haber estado presente en su vida le dieron la oportunidad de que viajara con ella. Lo que no esperaba es que los días pasaran y no tuvieran noticias de la menor o de él.

Pasaron nueve días para que la familia de Melanny supiera que el padre de la menor se la llevó de manera ilegal hacia los Estados Unidos - crédito Reuters

Según su relato, no sería sino hasta el 29 de octubre que recibirían noticias de la menor, cuando ella llamó entre lágrimas a su abuela contándole que ella y su padre partirían con rumbo hacia los Estados Unidos. Lo que desconocía es que lo harían de manera ilegal.

“Él se vino el 30 de octubre de Medellín a Necoclí a coger la vía del tapón del Darién. Pasó por todo Apartadó, por donde nosotros vivimos con la niña y ni siquiera fue capaz de decir una llamada ni nada, que se la iba a llevar robada, nada”, denunció López ante los micrófonos de la cadena radial bogotana.

Desde esa fecha, los siguientes días fueron silencio absoluto. No sería sino hasta el 5 de noviembre que las autoridades costarricenses se comunicaran con la abuela de la pequeña para informarle que Migración de ese país la había hallado abandonada en la selva.

“Tenían la niña. Que la niña se le habían quitado el papá, que la niña iba deshidratada, que él se había pasado por el tapón del Darién con la niña y por eso habían quitado la niña a él”, contó López Morales a Blu Radio.