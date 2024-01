Así salió del clóset actor de Rigo: “Sufrí bullying por ser diferente”

Emmanuel Restrepo contó cómo salió del clóset - crédito @emmanuelrestrepozapata/Instagram

Emmanuel Restrepo, actor de Rigo, que pasa por su mejor momento profesional gracias al éxito de su personaje de Carmelo en la producción sobre el ciclista, contó cómo salió del clóset. “Hace falta conversar más acerca del tema para normalizarlo”

El paisa habló con libertad sobre su orientación sexual y confesó que fue víctima de matoneo cuando joven por ser diferente. “Sufrí bullying porque no me gustaban las niñas y eso me hacía diferente”.

El actor paisa de 31 años pasó a convertirse en una de las estrellas de la televisión más buscadas por su talento, si bien ha participado en varias obras de teatro, series y telenovelas; su aparición en La primera vez lo proyectó como una de las figuras revelación. Luego de su paso por Romina, poderosa, de Caracol Televisión, llegó a encarnar al enemigo número uno de Rigoberto Urán, tanto en el colegio como en Urrao, población en donde nació y creció el ciclista orgullo de Colombia.

Sin embargo, la fama no viene sola y la vida privada de Emmanuel empezó a despertar el interés de sus seguidores.