Hijo de Valerie Domínguez se mostró celoso con fanático que le pidió una foto: “Mi mamá es mía”

Valerie Domínguez publicó un video de su hijo en el que muestra que estaba celoso de un fanático - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

La modelo, actriz y presentadora colombiana Valerie Domínguez conmovió las redes sociales al publicar un video de su hijo Thiago Echeverri Domínguez, fruto de su matrimonio con el reconocido deportista Juan David ‘el Pollo’ Echeverri, en el que se muestra celoso cuando un fanático de la exreina de belleza se acerca a ella para pedirle una fotografía.

En el corto clip se observa a la barranquillera, que tenía en brazos al pequeño Thiago, junto a un seguidor mientras posaban para una foto, sin embargo, su hijo se molestó y expresó: “Mi mamá es mía”, mientras que empujaba al fanático de la colombiana.

El seguidor de Valerie Domínguez le hizo una pequeña broma al pequeño de tan solo dos años de nacido: “La mamá no es solo suya y que la mamá es mía. No la mamá es mía, ¿cierto que la mamá es mía?”, dijo en medio de risas el hombre.

El pequeño Thiago se mostró celosos cuando un seguidor le pido una fotografía a la presentadora - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

Mientras que el pequeño Thiago tenía cara de molestia y se evidenciaba los celos: “Yo no quiero fotos”, expresó el bebé. El video del gracioso momento se encuentra publicado en la cuenta oficial de Thiago, la cual es manejada por sus padres.

La ex señorita Atlántico compartió el clip en sus historias de Instagram con la frase: “A veces pasa” acompañado de unos emoticones de risas dando a entender que no es primera vez que su hijo le da celos que sus seguidores le pidan fotografías.

Los internautas se conmovieron la acción del pequeño: “La cara de Valerie es un poema entre risas y pena 😂😍🙌 Thiago hermoso”; “Thiago 😍😍😍😍😍. Diciendo mi mamá es mía 😍😍😍😍😍 tan bello”; “Y lo empuja y todo!! Hermoso 😂”; “Que más guardaespaldas que ese bello Thiago”; “Me encanta como la defiende”; “Me hizo el día con esos celos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El hijo de Valerie Domínguez apartó a un seguidor cuando intentaba tomarse una fotografía con la exreina de belleza - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

Valerie Domínguez respondió las criticas de los detractores sobre la crianza de su hijo

La actriz Valerie Domínguez publicó un video en el que compartió un mensaje acompañado de una serie de clips con su hijo, donde confronta las críticas que ha recibido sobre su rol como madre. La presentadora se manifestó en contra de los juicios y comentarios inapropiados, destacando las dificultades que conlleva la maternidad.

La modelo colombiana destacó el difícil rol de ser madre - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

“A ninguna mamá le dieron manual para ser madres, y todos los días son diferentes. No es fácil forzar una sonrisa con comentarios inapropiados como este: ‘Tú hijo está muy consentido, deberías ser más estricta’, ‘¿No crees que es hora de que tu hijo deje el pañal y el biberón?’; ‘¿Por qué no sonríes más seguido? Te verías más bonita’; ‘¿Todavía estás lactando?’; ‘Siempre te ves tan casada, por qué no te arreglas un poquito’; ‘En mis tiempo criábamos a nuestros hijos de manera diferente’; ¿Todavía no camina? Pero ya está como tarde, ¿No?’. Uno tiene porque estar forzando una sonrisa y menos con comentarios inapropiados, tenemos derecho a no sonreír si no nos nace. Sonriamos solo cuando nos nace y sonriamos con toda”, afirmó la exreina de belleza.

La actriz y modelo utilizó su influencia para generar conciencia sobre la crítica constructiva y la empatía en las diferentes plataformas digitales, además, aclaró que la reflexión la hizo de los comentarios que ha escuchado acerca del rol de las madres: “En este video hablo en general. No sólo de cosas que me han dicho a mí, también cosas que escucho que les dicen a otras mamás y nadie sabe lo que una mamá vive detrás de esa sonrisa. Por eso es importante no opinar de manera inapropiada. Antes de ser mamá lo hice, claramente porque no entendía”.