Yeferson Cossio mostró cómo funciona su tratamiento para alargar las piernas: “Estaba en 1,77 y ya estoy en 1,85″

El creador de contenido mostró cómo funciona su tratamiento para alargar las piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

El creador de contenido Yeferson Cossio a finales de septiembre de 2023 dio a conocer que se sometería al alargamiento de sus piernas. Meses después, el influencer paisa publicó un video en el que mostró cómo funciona el mecanismo que tiene para que la parte de su cuerpo se estire.

Cossio compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “A Paco no le crecen las piernas como a mí. Por cierto estaba en 1.77M y ya estoy en 1,85M”. En las imágenes se puede ver una llave que utiliza para girar los tornillos del aparato que tiene en las piernas.

“Como ustedes saben este es el mecanismo que yo estoy utilizando para alargarme las piernas, de hecho ya llevo siete centímetros y medio, ahora mido 1,85; por ejemplo ahí ya alargué mi pierna”, contó el influencer.

Además, en el clip se vio a Yeferson también bromeando con Paco, el perro que adoptó y que le falta una pata delantera. La mascota se encontraba acostado en una cama por lo que el creador de contenido se acercó diciendo “ahora vamos con Paco”. Allí simuló girar el tornillo en el lugar donde le hace falta la pata y dijo: “creo que no funciona” y luego, lo acarició expresando “lo siento”.

El creador de contenido mostró el avance del alargamiento de sus piernas - crédito @yefito/Instagram

Las reacciones no tardaron en aparecer: “Siempre pensando en los animalitos eres un buen hombre”; “Una prótesis para paco, sería tan feliz al verlo así con sus 4 patitas; “Ese bebé perruno tan consentido”; “Ojalá todos quisieran a los animales como este hombre, felicitaciones”; fueron algunos de los comentarios.

Como también se encontraron mensajes de internautas que cuestionaron la eficacia del procedimiento: “Tengo curiosidad la estabilidad de la estatura está en los pies si el crece y sus pies no …. No será raro ? No sé a ver los expertos”; “Una pregunta cuanto era tú medida antes de hacerte eso?? Y creo que 1,85 de altura va bien !!! Hasta dónde quieres alargar tus piernas ??”; “Si el calza menos para lo que desea de estatura creo q le va afectar para caminar o que sus pies lo puedan mantener de pie sin ningún problema”.

Hay que tener en cuenta que, Yefereson Cossio confesó en meses anteriores que la cirugía sería una de las “cirugías más dolorosas del mundo” para aumentar su estatura. Este procedimiento quirúrgico generó cientos de críticas de parte de algunos internautas, que no estaban de acuerdo con la millonaria suma que invertiría.

Por lo que el paisa aseguró que no era un motivo para “esconder” el alargamiento de piernas al que se sometió y por esta razón el creador de contenido publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que dio algunos detalles del proceso.

Así se ven las piernas de Yeferson Cossio fracturadas controladamente para el alargamiento de huesos - crédito @masrechismes/Instagram

“¿Yo por qué voy a ocultar eso? Eso es como tipo, ‘Hola, me llamo Yeferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos, con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para ir cambiando lo que no me gusta’”, fueron las declaraciones del influencer.

En un principio, Cossio comenzó el proceso con una estatura de 1,77 metros, y su objetivo se fijó en 1,87 metros.

“Usted en qué momento creció tanto”, fue la pregunta que lanzó la hermana de Yeferson Cossio en un video que se convirtió en tendencia en redes sociales. Con sorpresa, Cintia pidió al influenciador que se “pare derecho” y, sorprendida, le dijo “está gigante”.

Entre risas, el antioqueño le dijo: “Es que ya me estoy tomando toda la sopa y me estoy comiendo los vegetales, enana”.