Marbelle envió un mensaje en medio de la polémica con el presidente Gustavo Petro: “Me dijeron que soy monumento de soberbia”

La artista colombiana publicó un mensaje de autoafirmación después de la polémica con el presidente Gustavo Petro - crédito montaje de Infobae

La cantante y actriz Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, ha causado controversia tras supuestos comentarios sobre la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Te puede interesar: Gustavo Petro anunció que demandará a Marbelle por el polémico comentario contra su hija Antonella

La situación ha escalado hasta el punto de que el mandatario colombiano aseguró que emprenderá acciones legales contra la artista. A pesar de la polémica, Marbelle ha mostrado resistencia ante la situación manteniendo su actividad en redes sociales.

La artista vallecaucana, conocida también por su papel en su bionovela Amor sincero, ha sido criticada por comentarios que, se alega, hizo sobre Antonella Petro, la hija menor del mandatario colombiano. Aunque la cantante no ha respondido directamente a las críticas, compartió en su cuenta oficial de la red social Instagram un mensaje de autoafirmación.

Te puede interesar: Trino de Marbelle en contra de Antonella Petro generó un nuevo debate: “Señora, por Dios, reflexione”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

En las redes sociales, Marbelle ha desviado la atención de la controversia hacia otros aspectos de su vida. Recientemente, publicó una imagen con la frase: “Me dijeron que soy un monumento a la soberbia... yo les contesté, soy un monumento al amor propio que a muchas les falta”. A su vez, el compartir los contenidos donde sus fans le expresan cariño y apoyo, ha sido parte de su estrategia para enfrentar las criticas.

La cantante Marbelle publicó un mensaje de autoafirmación en medio de la polémica que enfrenta con el presidente Gustavo Petro - crédito Marbelle/ Instagram

El curso exacto de las acciones legales mencionadas por Gustavo Petro no fue especificado por el mandatario: “Ser habitante de calle no es para estigmatizar, pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, publicó el mandatario en la red social X (antes Twitter).

Te puede interesar: Polo Democrático se metió en la pelea entre Petro y Marbelle: “El constante acoso a la hija del Presidente debe ser castigado”

La interacción de Marbelle con la política y figuras públicas no es nueva, dado que ha mostrado abiertamente su postura crítica hacia la administración actual desde las elecciones presidenciales en Colombia.