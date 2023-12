Yeison Jiménez recordó sus inicios en la música: “Esto fue lo que soñaba”

El artista colombiano Yeison Jiménez recordó su pasado y las dificultades que vivió antes de alcanzar el éxito en la música - crédito Yeison Jiménez/ Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre el logro de sus sueños durante la celebración de la fiestas navideñas.

En una publicación en su perfil de Instagram, el artista expresó su entusiasmo y gratitud por poder disfrutar de los éxitos alcanzados en su carrera musical.

El cantante colombiano recordó como pasaba las fiestas navidades antes de alcanzar el éxito en la música - crédito Yeison Jiménez/m Instagram

Yeison Jiménez detalló cómo a través de su esfuerzo y dedicación ha conseguido cristalizar el anhelo de convertirse en un reconocido cantante: “Analizando un poquito cómo han cambiado las navidades y cómo ha cambiado las cosas, creo que lo primero que se me viene a la mente es que antes la Navidad para mí era mucho trabajo, pues obviamente en una plaza de mercado, y mucha rumba, siempre uno llegaba al barrio, estaba la olla, pues con los amigos y cocinando; hoy en día mis navidades se han vuelto más tratar de tener espacio para la familia y mucho trabajo”, comenzó diciendo el artista a través de un video.

El intérprete de éxitos como Aventurero y Tenías razón subrayó la importancia de valorar y gozar los logros personales, invitando a sus seguidores a aprovechar cada momento: “Gracias a ustedes, gracias al amor que siempre me dan, es una locura todo lo que pasa. Aún hoy es 24 de diciembre y todavía me quedan que como 5 conciertos para acabar este año y veo las publicaciones de los artistas como que ya acabé, me voy para no sé a dónde, y yo como que, ¡uy, a mí todavía me falta rato!, pero bueno, muy feliz, creo que la diferencia de las navidades pasadas a esta, es que hay mucha más madurez”

El cantante Yeison Jiménez recordó como pasaba las fiestas navideñas cuando trabajaba en Corabastos - crédito Yeison Jiménez/ Instagram

El mensaje del cantautor no solo enfatiza la realización personal, sino también la relevancia de disfrutar el camino hacia el éxito, la perseverancia en el competitivo mundo de la música popular y una visión inspiradora para muchos de sus seguidores: “Hay mucho más camino recorrido más prudencia, más historias por contar. Antes era pues un niño que soñaba con ser cantante y cantar en diciembre. Ahora soy un cantante que sueña con estar en la casa con los niños y así es la vida los quiero mucho feliz navidad próspero año nuevo para todo el mundo, la buena”, finalizó en el video el artista de 32 años.

Yeison Jiménez a menudo comparte aspectos de su vida personal y profesional en las redes, fomentando una conexión cercana con sus seguidores, así que recientemente solo muestra en sus redes lo agradecido que está con su comunidad de fanáticos: “Cuando voy caminando hacia la tarima tan cansado siempre digo! Esto fue lo que soñaba y me lo voy a disfrutar”.

El artista del género popular agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado en el transcurso de su carrera musical - crédito Yeison Jiménez/ Instagram

La carrera de Yeison Jiménez ha sido marcada por un ascenso constante desde sus inicios en el ámbito musical. Con una discografía que incluye temas que se han posicionado en lo alto de las listas musicales y reconocimientos que avalan su talento, pero para el colombiano no fue fácil debido a que desde muy joven le tocó trabajar: “Trabajé en Corabastos casi seis años y me di cuenta que si uno se quiere superar solo falta tener visión”.

El cantante continúa construyendo un legado importante en el género popular. Sus triunfos son una fuente de inspiración y una muestra de que con trabajo duro se pueden alcanzar las metas más anheladas: “Cada experiencia es propia, pero se necesita disciplina, esfuerzo y mucha fe. A mí Dios me ha ayudado demasiado (...) Yo he logrado hacer cosas muy rápido porque mi fe en Dios es grande y no le tengo miedo al riesgo. Tengo criadero de caballos, un negocio de ganadería semi regenerativa. Yo le vendo lo que sea”, expresó en sus redes sociales.