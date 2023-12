América de Cali sin Adrián Ramos, pero con portero de lujo para 2024

América de Cali confirmó a su nuevo arquero para 2024 - crédito Colprensa

La bolsa de jugadores del fútbol profesional colombiano sigue agitándose con contrataciones interesantes de cara a las competiciones de 2024, en la que varias escuadras cafeteras tendrán participación internacional, una de ellas, América de Cali, que afrontará la fase previa de la Conmebol Sudamericana.

Sin embargo, la escuadra de Lucas González tendrá una baja sensible tras la salida del ídolo Escarlata, Adrián Ramos, que puso punto final a su estadía en el club de sus amores. No obstante, Tulio Gómez se las arregló para fichar a un golero con pasado glorioso en América de Cali.

A través de sus redes sociales, el conjunto vallecaucano confirmó la contratación de su nuevo portero que competirá en el puesto con Jorge Soto. “¡Está de vuelta! El guardameta Joel Graterol regresa a nuestra institución para brindar toda su seguridad en el pórtico Escarlata”.

El portero venezolano tendrá su segundo ciclo en el cuadro Escarlata - @AmericadeCali/X

El clip, que tiene una duración aproximada de 42 segundos, contiene varias sus imágenes de la primera etapa de Joel Graterol en la institución vallecaucana, con que se coronó campeón de liga en 2020, tras derrotar en la final a Independiente Santa Fe.

Así mismo, el guardavalla de la selección venezolana dedicó unas sentidas palabras a la afición de América de Cali:

“Hola hinchada americana por aquí Joel Graterol, en este 2024 vamos con todo y por todo. Cuenten conmigo que yo cuento con ustedes, nos vemos en Cali, para cumplir y conquistar cada objetivo que nosotros anhelamos y que nos trazaremos para este 2024. Solamente justos y de la mano de Dios vamos a alcanzarlo”

El futbolista, de 26 años, jugó el último año en la Superliga griega, defendiendo los colores del Panetolikos con el que disputó por todas las competiciones un total de cinco encuentros en los que encajó cinco anotaciones y logró sacar su arco en cero en dos oportunidades.

Reacciones de la hinchada de América de Cali

El fichaje de Joel Graterol no pasó desaparecido entre los aficionados de la Mechita, que esperan que su equipo cumpla una mejor campaña tanto en el rentado local como en la Sudamericana.

“Gracias Dios por esta alegría entre tanta tristeza, ahora por favor denle un equipo decente que este loco nos saca campeón, no hagan que tire del carro solo como lo hizo en 2021-22 Bienvenido a casa Grate querido”.

“Solo por hoy estamos en paz hijueputas. A partir de mañana los sigo puteando. Feliz navidad escarlata”.

“Si no ponemos “el grito en el cielo”, no iba a llegar. Ya Romero había dicho que no querían gastar ese cupo de extranjero en un arquero y que para él Graterol no era un fichaje top”.

“Bienvenido Grate, el buen hijo vuelve a casa después de tantas noticias negativas e incertidumbre con el equipo, este es un anuncio que genera algo de felicidad, vamos con toda ojalá, te contraten una buena defensa para que te respalden”.

“Lo siento, pero esto no supera el trato tan gonorrea que le dieron a Adrián, bien por Graterol, pero me siento triste, el que infundía amor y sentido de pertenencia por América ya no está y los que están llegando no son de hueso rojo…”.

El cuadro Escarlata confirmó el regreso de Joel Graterol - crédito @AlfonsoPuent/X

Joel Graterol llegó a América de Cali a comienzos de 2020 procedente del Zamora FC, con que ganó la Copa Venezuela en 2019. Con los Diablos Rojo jugó 88 partidos y clave en el título de liga bajo la dirección técnica del entrenador argentino Juan Cruz Real.