La verdadera historia detrás de la icónica celebración de la estrella falsa del Junior

Richard Montero, protagonista de la fotografía que inmortalizó la celebración de la estrella falsa del Junior, contó detalles de lo sucedido la noche de mayo de 2014 - crédito @danielapalma_/X

Uno de los hechos más curiosos que ha vivido el fútbol colombiano fue la celebración de la estrella falsa del Junior de Barranquilla en mayo de 2014. A nueve años del suceso, el equipo barranquillero festejó el décimo título de su historia, por lo que los recuerdos de aquella fiesta volvieron estar presentes en redes sociales.

Esa celebración dejó un recuerdo en la mente colectiva de los colombianos, pues una fotografía retrató el entusiasmo y la euforia de los hinchas barranquilleros por el supuesto triunfo de su equipo.

Por casi una década, la historia de Alexis Montero y Richard García, motociclista y pasajero, fue un mito, pues no se tenía mucha información sobre los personajes que habían celebrado la estrella fugaz del Junior de Barranquilla.

Pero, la usuaria de X (antes Twitter) Daniela Palma compartió un video en el que entrevistó a Richard García que dio a conocer detalles de la celebración de los hinchas del Junior que se convirtió en un meme con el paso de los años.

“Yo me encontraba trabajando en la ciudad de Sincelejo, pero siempre en las empresas en las que he estado he peleado para estar en Barranquilla cuando hay eventos del Junior”, comenzó por explicar García que quedó inmortalizado como el pasajero en la moto.

Las razones por las que los hinchas del Junior salieron a las calles, recordó García, fue porque se hicieron públicos unos comunicados de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en los que aseguraban que Junior era el campeón, luego de que una supuesta demanda en contra de Atlético Nacional.

“Yo salí a la avenida principal y vi a un muchacho desocupado, me monté con él y me fui. Nosotros no somos amigos ni conocidos y supe de él ya después de un largo tiempo, me monté en la moto y empecé a celebrar y le doy muchos méritos al que tomó la foto en ese tiempo porque no ha aparecido quién tomó esa foto”

La celebración se prolongó por varias horas, pero en medio de la emoción se confirmó que era una noticia falsa, pues, según explicó la Dimayor, su cuenta en redes sociales fue usurpada, por lo que siempre fue mentira la supuesta demanda y la estrella del Junior.

En 2014 cientos de aficionados festejaron un supuesto título del Junior - crédito @@BolaDeMugre/X

“Nunca pensé que a la vuelta de los días, los meses y cada vez que pasa algo con Junior iba a salir la imagen a flote nuevamente como la burla, como la recocha, porque aquí como todo se toma por recocha, aquí todo es perrateo y de recocha y por eso en estos 8 años nunca le he puesto tanta atención”

Pero, los memes no solo han sido en las redes sociales, pues García confesó que sus amigos y familiares no le perdonan aparecer en la foto, por lo que se han burlado de él desde que se hizo viral su imagen.

“Mis amistades que saben y se burlan de mí, me maman gallo y todo, pero yo lo dejo hasta ahí y unas sobrinas que están más pendientes dicen:’Tío, mire se están burlando otra vez de ti’ y empiezan a etiquetarme”

Los aficionados del Tiburón celebraron la décima estrella de su equipo recreando la fotografía que causó risas en internet en 2014 - crédito @amilkar191/X

En el segundo semestre de 2023, el Junior se coronó campeón del torneo, lo que fue una alegría para Richard García, que confesó, celebró de manera más mesurada: “Ya más maduro, mi hija es más crecida, la ciudad en la que me tocó celebrarla fue en Sincelejo con un grupo de amigos cercanos, no pude viajar, pero siempre viajo a las finales por fuera, me gusta ir más por fuera que venir a la de Barranquilla”.

En la entrevista se conoció un detalle que asombró a varios usuarios de redes sociales, aunque con la celebración del décimo título se hizo viral una imagen en la que dos personas imitaban la icónica fotografía, no se trató de los mismos protagonistas, pues Alexis Montero, el conductor de la moto, murió en 2021 por covid-19.