Jhovanoty criticó la guaracha de Yina Calderón

El humorista Jhovanoty se burló de las canciones del género guaracha interpretadas por Yina Calderón - crédito Felipe Cubillos/ montaje de Infobae

El comediante conocido como Jhovanoty, cuyo nombre real es Jhovany Ramírez, generó comentarios en las redes sociales tras hablar sobre la música de la dj Yina Calderón durante el programa televisivo La vuelta al mundo en 80 risas.

La influencer colombiana, que saltó a la fama después de su aparición en el reality Protagonistas de nuestra tele en 2013, fue blanco de burlas cuando Jhovanoty comparó su guaracha con una experiencia desagradable vivida por Laura Acuña durante su viaje en Nagoya, Japón.

El humorista colombiano se burló de las canciones de guaracha de Yina Calderón -crédito @peretantico / Instagram

En un segmento del programa, Jhovanoty hizo chistes acerca de la pelea de sumo que presenciaron en Japón. El humorista manifestó que él no podía participar de esas peleas porque tiene bellos en el cuerpo, mientras que la presentadora Laura Acuña hizo cara de disgusto por las palabras del humorista.

En ese momento, Jhovanoty estableció un paralelo: “Así como cuando uno escucha la guaracha de Yina Calderón”. Este comentario desató las risas del público asistente y dejó claro el desaprecio hacia las producciones musicales de la influencer por parte del comediante.

Yina Calderón tiene varias canciones, como Qué rico besas, Toca toca, Te encontré, Espejismo, Beso de tres y muchas más, que no ha dejado de estar en el punto de mira, más por su comportamiento controvertido y sus confrontaciones con interpretes de música colombiana por querer convertir sus canciones al género musical que interpreta, guaracha.

Jhovanoty se burló de las canciones de Yina Calderón - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Inicios de la carrera profesional de Yina Calderón

La figura pública colombiana que se hizo conocida por su participación en el reality show Protagonistas de nuestra tele, desde ese momento la empresaria ha mantenido su presencia en los medios y las redes sociales, donde es conocida por sus publicaciones polémicas. Además de su fama inicial en televisión, Yina ha emprendido en negocios como la venta de fajas y ha incursionado en la música como dj. Su participación en eventos públicos y su activa vida en plataformas como Instagram la mantienen como una figura recurrente en el entretenimiento colombiano.

En el programa Dímelo King, la influencer recordó su paso en el programa de concurso de talento y convivencia televisado por el Canal RCN: “Yo digo ‘hay dos opciones de pasar. El primero es siendo muy linda, teniendo un poquito de rosca, venir de agencias de modelaje. No es por ahí, no es mi caso. La otra es teniendo una historia de vida que el programa sienta que te necesita, porque le vas a dar esa mierda que se conocía como rating’. Yo en ese momento no entendía qué era eso, pero entendía la palabra ‘audiencia’ porque me la enseñaron en una clase de penal”, comenzó diciendo en la entrevista.

Yina Calderón participó en la edición 2013 de "Protagonistas de Nuestra Tele" - crédito Canal RCN

“Vamos a decirle lo que él quiere escuchar. Le pido a un amigo que me hice en la fila una hoja y un lápiz, y empiezo. Mi historia de vida: voy a la universidad. Muy poca gente puede ir a una universidad privada y mi papá con mucho sacrificio nos pagó a mi y a mis hermanas. Y dije ‘¡No tengo una historia de vida, ¡hay gente que está peor que yo!’”, recordó la polémica creadora de contenido.

Yina Calderón reveló que para pasar su audición en el programa, se inventó un personaje: “Me entro en un personaje y digo ‘Estudio Derecho y me pago la universidad vendiendo la morcilla’. Nos gustaba mucho en la casa la morcilla y toda esa mierda pero yo no hacía eso. Luego dije ‘Me gusta un cantante’, me tengo que enamorar de alguien para que al programa le de. Ahí me acordé de un primo que le gustaba Maluma, pero yo ni siquiera sabía que se llamaba Juan Luis”.