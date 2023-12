Martin Garrix anunció su regreso a Colombia en 2024: conozca detalles de boletería

Martin Garrix volverá a Colombia el próximo 24 de febrero. Se presentará en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Louis van Baar/Cortesía TBL Live

El calendario de conciertos en Colombia para 2024 sigue sumando nombres a una lista que no para de aumentar. La música electrónica en particular se erige como uno de los estilos con mayor protagonismo, entre confirmaciones de artistas y festivales que ya tienen copada buena parte de la actividad para el primer semestre del próximo año. Es así que las productoras TBL Live y Breakfast Club confirmaron el regreso del aclamado DJ Martin Garrix a Colombia.

La cita será el próximo 23 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, en una presentación que promete deslumbrar al público colombiano una vez más con su sonido envolvente y de primer nivel, entremezclado con luces, pirotecnia y visuales deslumbrantes que ya lo han convertido al neerlandés desde sus inicios en 2012 en una de las principales figuras de la movida EDM a nivel internacional.

La venta de boletas se hará a través de TuBoleta y se dividirá en tres etapas. La primera será una preventa para clientes de Movistar Preferencial Black que dará inicio el viernes 15 de diciembre a partir de las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el domingo 17 de diciembre a la misma hora.

Una vez se complete ese plazo, se habilitará la venta para el público general con todas las formas de pago y precios que de acuerdo con la localidad van desde los 85.000 hasta los 374.000 pesos, aparte del costo de servicio. Cuando esa etapa culmine, se habilitará una segunda y última etapa de boletas con precios que irán desde los 100.000 hasta los 440.000 pesos.

La web advierte de la posibilidad de que el precio de las boletas cambie de acuerdo con la oferta y la demanda, en lo que se conoce como “tarifa dinámica”. El evento tendrá habilitado el ingreso para menores de edad únicamente en las zonas determinadas por el Movistar Arena como “zonas libres de alcohol”. También se advierte que por el montaje del escenario, existe la posibilidad de que las bandejas 201, 301 y 319 podrían tener visibilidad limitada, algo que invitan a tomar en cuenta a los fanáticos del neerlandés antes de comprar su entrada.

Por quinta vez en su carrera, Martin Garrix se presentará en Colombia - crédito TBL Live

La leyenda del EDM vuelve a Colombia

Martin Garrix es uno de los nombres que definió la llamada Electronic Dance Music (usualmente abreviada como EDM) durante la década de 2010. Gracias a éxitos como Animals, In the Name of Love, Scared to Be Lonely, Ocean, Tremor o Summer Days, el neerlandés se convirtió desde su adolescencia en una figura muy solicitada en la industria, ya fuese para pinchar, producir o colaborar con artistas de primera línea a nivel internacional. Figuras como Bono, Dua Lipa, Tove Lo, Bebe Rexha, Usher o Khalid han colaborado con Garrix a lo largo de sus 12 años de trayectoria musical.

Según ha revelado en varias entrevistas a lo largo de su carrera, Garrix supo desde los ocho años que quería ser DJ, luego de ver la legendaria actuación del neerlandés Tiësto en 2004, durante la clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas. Desde ese momento comenzó a componer sus primeras canciones y no pasó mucho tiempo hasta que se volvió una promesa en el panorama electrónico europeo.

Los DJ sets de Martin Garrix se caracterizan por la espectacularidad de su puesta en escena que incluye pirotecnia y audiovisuales de primer nivel - crédito Louis Van Baar/TBL Live

A lo largo de su carrera, Garrix se ha presentado cuatro veces en Colombia. Dos de ellas fueron en el Festival Estéreo Picnic para las ediciones de 2017 y 2022, mientras que las dos restantes tuvieron lugar en 2018 con presentaciones en solitario en Bogotá y Medellín. Con la llegada de la pandemia de covid-19, Garrix aprovechó el encierro para componer y lanzar el primer larga duración de su carrera: Sentio, de 2022.

Mientras presentaba esta producción con una nueva gira mundial, a lo largo de 2023, Garrix publicó las pistas Hurricane y Real Love. En ellas mantiene su receta de ritmos envolventes y cargados de energía entrecruzados con una sensibilidad pop que hace de su repertorio algo irresistible tanto en la radio como en los festivales de electrónica más concurridos a nivel mundial.