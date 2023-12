Enfrentamiento entre moteros y la Alcaldía de Bogotá: Secretaría de Movilidad asegura que feria organizada por motociclistas no tiene autorización

El evento es promocionado por redes sociales por la organización Moto Sport Organización - crédito Moto Sport Organización / Instagram

Luego de que la organización Moto Sport Organización promoviera un evento de velocidad callejero en Bogotá, la secretaría de Movilidad del Distro salió a aclarar que el evento es ilegal y que no cuenta con los permisos pertinentes para llevarse a cabo.

La denominada Exhibición de Motovelocidad es promovida por sus organizadores como el primer evento callejero en la historia de Bogotá y está programado para llevarse a cabo el domingo 17 de diciembre en el sector del 7 de Agosto.

Al respecto la secretaría de Movilidad declaró: “(El) evento denominado “Exhibición de Motovelocidad”, aclaramos que éste no cuenta con ningún permiso del Distrito y se estarán tomando las acciones legales necesarias para hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad”.

La organización Moto Sport dio a conocer en sus redes sociales que el evento contaba con distintas categorías de competencia que iban desde amateur para distintos cilindrajes de motos, hasta la participación de scooters.

Frente a eso, la Secretaría de Movilidad de Bogotá declaró: “Este evento no ha sido presentado, ni visibilizado por las entidades del Distrito, en el marco del Decreto 599 de 2013, por el cual se establecen los requisitos para autorización de actividades de aglomeración en público en el Distrito Capital. Asimismo, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Barrios Unidos, los organizadores o personas naturales no presentaron documentación y/o tramité sobre el evento denominado “Exhibición de Motovelocidad”, por lo tanto, no presenta las condiciones normativas, legales y de seguridad para su desarrollo”.

Infobae Colombia se comunicó con la organización del evento de Motovelocidad y desmintieron las declaraciones de la secretaría de Movilidad, pues aseguraron que tenían todas las solicitudes y radicados pertinentes que dan cuenta de las solicitudes para los permisos.