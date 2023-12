Giovanny Ayala fue asaltado en el Meta: video de seguridad captó momento exacto del hurto

El músico fue abordado por hombres que se desplazaban en una motocicleta - crédito @duvan_ad / X

El artista colombiano Giovanny Ayala fue víctima de un robo el martes 12 de diciembre en el municipio de Acacías, departamento del Meta. Mientras se disponía a abordar su camioneta, un individuo le atacó por la espalda, arrebatándole una cadena de oro avaluada en $11.000.000.

Este incidente fue divulgado por Sebastián Ayala, hijo del cantante de música popular, a través de sus redes sociales, donde ha expresado su indignación por la situación de inseguridad que se vive en esta región llanera.

El suceso quedó registrado en un video de seguridad que muestra cómo el asaltante, después de robar al cantante, se dio a la fuga en una motocicleta. Según el reporte de Sebastián, el vehículo que utilizó el delincuente, pilotado por un cómplice, portaba la placa PIE71G.

A pesar de los gritos de auxilio del intérprete de Se la robé y me la robaron y los intentos de los ciudadanos por capturar al ladrón, los perpetradores lograron escapar.

El hijo del reconocido cantante ha comentado en detalle los hechos en las redes, afirmando que “la seguridad está terrible. Ayer mi papá fue víctima de un robo en Acacías, Meta”. De igual forma, el también artista, ha manifestado su descontento con el Gobierno, por lo que considera un apoyo insuficiente en materia de seguridad.

El hijo de Ayala no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado controversial a la ciudadanía: “Gracias a que nuestro nefasto gobierno que no nos quiere apoyar con seguridad. Hay que armarnos para combatir esta violencia que nos tiene azotados día tras día. Yo ya me armé, mi familia ya lo hizo”

Tras el robo del que fue víctima su padre, el cante Giovanny Ayala, el joven generó controversia al mencionar que él y su familia andan armados para combatir la delincuencia por mano propia - crédito sebastianayalaoficial / Instagram

De igual forma, el joven artista agregó una descripción en la publicación en la que se lee textualmente: “Ya es Hora de Que tomemos justicia por nuestra propia Cuenta, No hacemos si no decir lo terrible que está la seguridad y no hacemos Nada!!Ya es Hora de ACTUAR”.

Sin duda alguna, las declaraciones ofrecidas por el cantante desataron una ola de críticas por parte de los internautas, llegando a comentar: “Si la violencia solo genera más violencia, es obvio que las injusticias también causan acciones injustas”; “Este es un payaso igualito que el papá”; “Pura pinta de paraco”; “Edúquese”, “¿Y no les alcanza el dinero para seguridad? Miles de colombianos de abajo les toca así y no salen a llorar. Pura política de por medio”.

El incidente ha causado conmoción entre los seguidores de Giovanny Ayala y ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad en la región. Hasta el momento no se han reportado aún detenciones en relación con el atraco, como tampoco un pronunciamiento por parte de la Policía ni autoridades locales.

Por otro lado, la propuesta de autodefensa lanzada por el hijo del músico abre una discusión sobre las medidas que los ciudadanos deben tomar frente a la delincuencia en ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

“Me provoca irme del país”, aseguró Giovanny Ayala

Y es que esta no sería la primera vez que el artista llanera es víctima de este flagelo en Colombia, pues apenas en agosto de 2023, Ayala denunció que fue abordado por cuatro delincuentes y amenazado con un arma de fuego en la ciudad de Medellín, Antioquia.

De acuerdo con el relato, los ladrones lo despojaron de varias pertenencias, entre ellas, una cadena, una manilla de oro, una maleta que estaba llena de ropa nueva y unas gafas.

“Afortunadamente, estoy bien, pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mierda con tanta hijueputa inseguridad. No pensé que me fuera pasar. Cuídense mucho”, concluyó en ese entonces.