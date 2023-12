Un habitante de Calle dejó sin “estrén” a un año viejo en Santa Marta

Habitante de calle decidió vestirse con la ropa de un año viejo que esperaba la llegada del 31 de diciembre - crédito @Tolaymaruja / X

Un hecho particular ocurrido en un barrio de Santa Marta inundó las redes sociales el sábado 9 de diciembre.

Te puede interesar: Más de 300 policías de tránsito en Bogotá llevarán cámaras corporales: cómo funcionan y para qué servirán

Por las festividades decembrinas existen varias tradiciones en Colombia para recibir el año que viene y despedir al año que se va; entre ellas se encuentra la quema del tradicional año viejo, el cual consiste en realizar una figura humana rellena de pólvora, tela, aserrín entre otros materiales que permitan darle forma y volumen. Estos muñecos, en ocasiones, son personificados por figuras célebres del país como políticos, artistas, entre otros.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Navidad en Bogotá: estas son las actividades preparadas para la Noche de Velitas

Otra de las singularidades del año viejo es que algunos vecinos lo visten con prendas que ya no usan e incluso les ponen zapatos. Posteriormente son quemados en la media noche del 31 de diciembre para conmemorar la llegada del nuevo año.

Pues bien, en uno de esos años viejos que esperan su 31 de diciembre, un habitante de calle, que vestía solamente una pantaloneta, se lo encontró. Al evidenciar la buena pinta del muñeco, el habitante de calle empezó a desvestirlo para usar las prendas que habían donado los habitantes del barrio.

Te puede interesar: Estas son las novedades de movilidad en la vía Bogotá - Girardot durante el puente festivo

Las imágenes fueron compartidas por algunos usuarios que apoyaron la decisión del hombre sin hogar, debido a que consideran “lo necesitaba más que el año viejo”.

“Parce, él necesitaba más esa ropa. Qué cagada con el muñeco, pero bien por man”; “Me pareció muy bien lo que hizo ya que esa ropa la van a quemar y el hombre necesitaba su estén”;”El que no estrena es porque no quiere”; “Moraleja..! Dios No desampara a nadie para su navidad”; “Sus buenos tennis y todo !! Le trajo el niño Dios !!!”; “hay muy bien le quedo la ropita muy bonito pobresito el Señor cuanto frío habrá pasado”; “Cuantos se ponen una prenda muy poco y la archivan o la botan y ay qué ver qué muchos no saben qué es un estren en está época dónde se debe compartir con el necesitado” (sic), fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.

Cabe destacar que, otras de las prácticas más comunes de los colombianos para el 31 de diciembre es el consumo de las doce uvas, la puesta de los calzones amarillos, esparcir el humo del sahumerio por todos los rincones de la vivienda, y dar una vuelta por el barrio con una maleta, entre otras.

El consumo de las doce uvas todos los 31 de diciembre es una práctica común en Colombia - crédito Captura de pantalla Amazon

Planes gratuitos para el domingo 10 de diciembre en Bogotá

El programa Es Cultura Local de la Alcaldía de Bogotá preparó una nutrida agenda cultural gratuita para el domingo 10 de diciembre, para aquellos que se encuentran visitando la capital.

En la localidad de Bosa se realizará un acto público de “paz y reconciliación”, Memorias que transforman, específicamente, en el parque Chiminigagua (Carrera 80k N° 72 sur - 30), de 2 a 6 de la tarde.

“A lo largo de la jornada se realizarán clases de rumba a cargo de SN Crew Bogotá. Las personas podrán conocer distintos emprendimientos locales en materia de gastronomía, peluquería, arte, esencias orgánicas y decoración, entre otros” aseguró la Alcaldía de Bogotá.

En Fontibón se realizará el Festival Zona Franca, en el parque Sabana Grande (Carrera 106 No. 14 - 89), a partir de la una de la tarde; en Suba el Festival del emprendimiento, en el parque Lombardía (Carrera 109C No. 142 A - 50), a partir de las 9 de la mañana; y en Ciudad Bolívar, en la Casa de la cultura (Av. Carrera 61 sur No. 59B - 43) habrá agenda para los Abuelitos en familia, a partir de las 2 de la tarde.