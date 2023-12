José Félix Lafaurie envió contundente mensaje a ELN: “Debe admitir que el secuestro es un error”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró que el Gobierno nacional debe mantener una misma política para todos los actores armados: el secuestro debe rechazarse en todos los casos - crédito Colprensa/EFE

Innumerables críticas se ha ganado el Antonio García, el comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por recientes declaraciones en las que eliminó toda responsabilidad del grupo armado con respecto a los secuestros. Aseguró que esta guerrilla no comete este tipo de crimen, sino que se dedica a tener prisioneros y retenidos, siendo estos dos conceptos diferentes entre sí, según García.

Frente a esto, diferentes personajes de la política colombiana manifestaron su molestia y exigieron al jefe del ELN responder ante a la justicia por los múltiples secuestros que ha ejecutado, los cuales, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), para julio de 2023 ya eran 15, sumados a otros 15 actos terroristas.

Además, a la fecha, esta guerrilla tiene privadas de la libertad a 38 personas, según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Sostuvo que el hecho de retener a una persona con fines extorsivos debe ser considerado como un secuestro, por lo cual no debería existir el debate sobre la manera en que se denomina este delito en Colombia.

“Todas estas personas que están en el poder del ELN por cuya libertad se exige una recompensa están secuestrados, como lo dice, además, el comisionado de paz, y en eso no hay ninguna discusión ni tenemos que ponernos a debatir en términos, si es que esto significa o no significa, esos son secuestros”, subrayó el jefe de cartera.

El presidente ejecutivo de Fedegán y negociador de paz con el grupo armado, José Félix Lafourie, dedicó una columna de opinión al ELN en la que, manteniendo la misma lógica del Gobierno nacional, rechazó por completo las declaraciones del comandante. Recordó las multitudinarias marchas que se llevaron a cabo en 2008 en contra de los secuestros perpetrados por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con El Tiempo, gracias a la convocatoria que se hizo en Facebook, las voces en su contra se alzaron más allá de las fronteras del país: hubo manifestaciones en 193 ciudades de Colombia y del mundo.

El ELN tiene 38 personas secuestradas en Colombia, según el ministro Iván Velásquez - crédito Colprensa

Se trata entonces de un clamor que hacen los mismos habitantes, y no solo de una postura adquirida por el Gobierno nacional. En ese sentido, Lafourie explicó por qué no se deben pasar por alto estos actos del ELN: no es posible tener una política diferenciada para cada actor armado; debe existir un lenguaje común para todos, eso quiere decir que el secuestro se condena y se reconoce como tal, independientemente de la guerrilla que sea responsable del delito.

En un contexto como el actual, en el que ya se instaló el quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, el negociador instó a la guerrilla a cambiar el discurso y cesar sus acciones delictivas, que representan un obstáculo en la lucha por alcanzar la paz en Colombia.

“El ELN debe entender que esa “respuesta satisfactoria” es el anuncio de la liberación de secuestrados y el abandono de ese delito, no solo porque transgrede la línea roja trazada por la delegación gubernamental, sino porque el secuestro, sin importar el eufemismo con que se disfrace, está proscrito en el DIH, y porque la razón de las razones es un delito abominable que golpea al pueblo colombiano”, se lee en su columna, publicada en el sitio web de Fedegán.

En ese sentido, pidió a la guerrilla no “hacer oídos sordos” a los clamores de la gente y admitir de manera clara y precisa que “el secuestro es un error histórico”. De lo contrario, la credibilidad y la continuidad de las conversaciones con el Gobierno podrían cesar. “Esperamos que el ELN lo comprenda”, concluyó Lafourie.