Cómo hacer buñuelos y natilla sin morir en el intento: Los de Ñam revelaron sus trucos

crédito @losdenam/Instagram

No hay diciembre, en Colombia, si no se comen buñuelos y natillas. También hay otros platos para acompañar las celebraciones navideñas, pero son esas bolitas fritas de almidón de maíz y yuca con queso costeño (o salado) y esa mezcla de leche, almidón, azúcar, canela, que se acompaña con mermelada, las que se roban el protagonismo en novenas, reuniones y celebraciones navideñas.

Así como son muy conocidas y guardan un espacio especial en el corazón de los colombianos, cada una de estas preparaciones tiene sus complicaciones y sus trucos, porque no son tan sencillas como parecen, pero tampoco guardan un misterioso paso a paso para lograr hacerlos a la perfección.

Como acá nadie es experto en nada, mucho menos este servidor, en Infobae Colombia le pedimos a Los de Ñam, una pareja de influenciadores gastronómicos con cerca de tres millones de seguidores en Instagram, que nos dieran sus trucos para hacer buñuelos y natilla. Además de los trucos, también se puede consultar esta receta, que ha sido puesta aprueba por nuestros más rigurosos expertos.

Los de Ñam, que fueron nominados a los TikTok Awards a inicios de 2023, revelaron sus secretos para un buñuelo y una natilla perfecta - crédito Los de Ñam

¿Cómo hacer el buñuelo perfecto?

El buñuelo perfecto es ese santo grial que todo aficionado a la cocina y a la Navidad sueña alcanzar. Es una masa compleja, no por cómo amasarla y el tipo de queso que hay que usar, sino por su método de cocción: la fritura profunda. Sí, se podría pensar, freír no tiene ciencia, es calentar aceite, echar algo y esperar a que esté dorado. Pero no, cuando se trata de fritar buñuelos, la cosa es a otro precio y hasta se puede poner en riesgo la vida, y no es dramatismo barato. Literalmente, explotan.

En la fritura influye, no solo el tipo de aceite y su punto de humo —temperatura máxima antes de que empiece a quemarse el aceite y a humear— por lo que controlar la temperatura (y saber cuál es la indicada) es vital. También afecta el cómo se trabaja la masa, el tipo de queso.

Erwin García, uno de los dos de Los de Ñam, le dijo a Infobae Colombia que tiene tres trucos para el buñuelo perfecto:

“Debes amasar muy bien hasta que te quede casi como una plastilina. Trata de que el queso sea molido y que luego al amasar se sienta la textura lo menos posible”. “No debes apretar la masa, las bolitas deben ser firmes pero no muy apretadas”. “La temperatura del aceite no debe ser alta. En un caldero grande y profundo vierte abundante aceite a temperatura media. A 150 °C para que no se quemen, se estallen, ni queden crudos. No debe estar muy caliente ni humeante”.

Para ver a Los de Ñam en acción y tener su receta para unos buñuelos caseros de 10 se puede acceder aquí.

¿Y la natilla?

El acompañamiento clásico de la natilla en Colombia es la mermelada de frutos rojos - crédito Nestlé

Como no puede faltar la natilla en cualquier novena o celebración decembrina en Colombia, Erwin García también nos dio, no tres, sino cuatro, trucos para que esta salga sin grumos, brillante y con la consistencia adecuada.

Antes de eso, ¿qué es la natilla? La respuesta parece fácil, es una mezcla de leche, especias, azúcar y fécula de maíz, esa es la base. De ahí en adelante depende de la creatividad de cada cual.

Sobre su origen, se sabe que llegó a Colombia, como muchas otras preparaciones, desde España durante los procesos de colonización, sin embargo, no es una preparación única de la cocina española, pues según la profesora Rosahelena Macía, citada en El Colombiano, en Inglaterra hay un postre que comparte algunos ingredientes, harina de trigo, leche, azúcar y huevos, “que son los mismos de nuestra natilla, con la diferencia que en esta parte del mundo usamos el maíz, en lugar del trigo”. También hay que decir que la natilla, en Colombia, no lleva huevos.

Desde el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería, según los citan en Vanguardia, de la natilla que se hace en Colombia puede rastrearse su origen en las coladas de harina españolas, que han derivado en otras preparaciones similares como el pudín, la crema catalana.

Basta de historia y más trucos

Los cuatro trucos de Erwin García para la natilla perfecta son los siguientes:

Todo el sabor de la natilla está en las especias que uses. Nosotros recomendamos canela y clavos. Ponerlos a hervir, retirar del fuego y dejar infusionar unos minutos. Cuando coloques la fécula de maíz, bate enérgicamente la mezcla para que salgan menos grumos y quede compacta. Coloca mantequilla para que quede más firme y brillante. Sabes que está lista, cuando coloques una cuchara de la mezcla en un plato y en unos minutos se despegue fácilmente.

Para ver a Los de Ñam en acción y tener su receta para una natilla brutal, se puede acceder aquí.