Dayana Jaimes compartió cómo celebra Navidad desde la muerte de Martín Elías

Dayana Jaimes tuvo que despedirse de su esposo, el cantante Martín Elías Díaz, el 14 de abril de 2017, después de que el artista muriera en un accidente automovilístico.

Desde ese momento han sido seis las navidades que su familia ha conmemorado únicamente con el recuerdo de Martín Elías. Dayana Jaimes habló sobre los recuerdos de su pareja sentimental y lo mucho que lo extraña.

“¿Cómo celebras Navidad desde que Martín no está?”, le preguntó un seguidor en una dinámica de Instagram. En sus historias, ella contestó: “Para mí estas fechas son súper importantes pasarlas en familia, en familia rodeada de mis seres queridos. El 7, aquí en mi casa siempre hacemos cena; el 24 igual, cenita, repartimos los aguinaldos, vienen mis papás. El 31 me voy a la casa de mis papás, pero es lo que normalmente hago, y que también, incluso cuando Martín estaba conmigo lo que hacíamos era eso; los 7, bueno, los 7 siempre estaba con Martín viajando por ahí o tocando. Y los 24, en mi casa, y los 31, un ratico en mi casa y después estar otro rato con la familia de él”.

El conmovedor mensaje de Jaimes llegó pocos días después que publicara un video titulado Las cosas que han pasado desde que no estás, en el que le hizo una especie de resumen de los últimos seis años del quien fue su gran amor hasta el fatídico accidente.

“Paula se graduó y está en la primaria, tuvo su primer recital de canto y pensé mucho en ti. Tu compadre se casó y Paula fue su damita. He superado el miedo a los aviones, aprendí a administrar lo que tanto querías. Me gradué de la maestría que tanto quería. Paula ama a Martincito y conoció sus raíces, aprendió a tocar piano. No ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado con nosotras“, agregó la mujer.

La batalla legal de Dayana Jaimes tras la muerte de Martín Elías

La nostalgia por la ausencia de su pareja no es lo único que Dayana ha tenido que enfrentar como viuda; también ha padecido por las batallas legales por la herencia. Según ella, muchos tienen “pretensiones que van más allá de lo que realmente es justo”.

“Cada año le he pedido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón finiquitar tantos procesos jurídicos con los que llevo batallando desde el mismo año en que murió Martín. Todo esto ha sido un desgaste mental, de tiempo y dinero, sin ningún tipo de justificación y solo por el capricho de unos cuantos que quieren pasar por encima de la ley y otros que creen que no soy merecedora de nada y ellos sí”, comenzó diciendo en un texto publicado en la red social Instagram.

Asimismo, en otras declaraciones recientes, la madre de Paula Díaz Jaimes no dio nombres ni ofreció detalles específicos sobre los litigios en curso. No obstante, dejó saber que las disputas estarían relacionadas con cuestiones de herencia y derechos.

“He querido conciliar de mil maneras pero sus pretensiones van más allá de lo que es realmente justo. Otro año que termina y está batalla jurídica seguirá... Otro año acompañada de Dios en todo momento. Mi peor pecado fue haber sido esposa y madre de Paula, durante todos estos años he tenido que luchar con el que decía ser amigo y terminó siendo el peor enemigo, el que prometía lealtad terminó siendo el más desleal, al que un día más de una vez se le ayudó, se le olvidó”, concluyó.