Corredor verde de la Séptima: Claudia López avanza en la licitación y Carlos Fernando Galán le pide detenerla

La decisión de avanzar o detener la construcción del corredor verde de la Séptima quedaría en manos del alcalde Carlos Fernando Galán, sin embargo, la alcaldesa Claudia López se ha propuesto trabajar hasta el último día de su administración para avanzar en la licitación que su sucesor le ha pedido detener.

El mandatario electo no se había pronunciado, después de su elección, sobre el proyecto. Sin embargo, rompió su silencio luego de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó el 7 de diciembre los prepliegos para avanzar con la licitación de los dos tramos que faltan.

Con ese paso, las empresas y consorcios interesados en adelantar la construcción podrán empezar a construir sus propuestas para participar del proceso licitatorio. Se espera que hasta el 21 de diciembre se reciban comentarios sobre las condiciones de construcción para dejar el 28 de ese mes los pliegos definitivos.

Se trata de los tramos 1 y 2, de los tres en los que se dividió el proyecto de corredor verde para la carrera Séptima, que conecta el sur y el norte de Bogotá a través del margen oriental. El primero de ellos comprende el tramo de la calle 24 hasta la calle 76 y el segundo continúa en este punto hasta la 99, e incluye las intersecciones de la calle 85 con circunvalar y la 92.

Esos son los dos tramos que no le gustan al alcalde electo Galán. El mandatario entrante pretendía modificar el proyecto de la calle 100 hacia el sur, por considerar que es problemático en su planeación y, de construirse como está, podría generar dificultades para el tráfico mixto en las vías alternas.

Por esas críticas, Galán había planteado que se adjudicara el tercer tramo que va de la calle 100 hasta la 220 cuanto antes con el fin de brindar soluciones a la movilidad por esa salida de la capital. Pero le solicitó a la alcaldesa López que detuviera la licitación de los otros dos tramos para que fuera su administración la que resolviera el proyecto.

La alcaldesa, en cambio, emprendió todos sus esfuerzos para dejar lo más adelantado posible el proceso licitatorio, aunque no alcanzará a firmar los contratos. El cronograma definió la audiencia de adjudicación para el 28 de febrero de 2024, cuando ya estará en funciones Galán.

El alcalde electo reiteró su posición tras la publicación de los prepliegos. “El resultado del 29 de octubre es un mandato sobre los principales proyectos de Bogotá. En nuestro programa de gobierno planteamos que el tramo sur del Corredor Verde de la Séptima (de la 100 al sur) se debía revisar con la ciudadanía. He pedido respetuosamente a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a su administración no avanzar con la licitación de ese tramo, pues los bogotanos votaron para que se revise y rediseñe”, señaló a través de su cuenta de X.

La alcaldesa llegaría hasta la expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección programada para el 28 de diciembre de 2023, apenas cuatro días de dejar el cargo. El alcalde Galán tendría que entrar a analizar jurídicamente si puede modificar la licitación hasta ese punto.

Diego Sánchez, director del IDU, señaló que es posible revocar un proceso licitatorio y volver a iniciar la licitación, según dijo a El Tiempo. En cambio no recomendó echar para atrás un contrato firmado, que no sería el caso de los dos tramos del corredor verde restantes, pero sí para el tercero que no tiene mayor oposición.

Aun así, el IDU considera necesario avanzar en el proyecto porque sostienen que está armonizado con los planes parciales, cumplió los estándares de participación, está acorde con el modelo de ciudad planteado en el POT y tiene “certeza legal y técnica para el corredor verde que en dos ocasiones ha sido avalado por los jueces”.