Embajada de Estados Unidos en Colombia le niega la visa a Javier Hernández Bonnet por confundirlo con exguerrillero

Estados Unidos le niega la visa a Javier Hernández Bonnet por confundirlo con un exguerrillero

El reconocido periodista deportivo Javier Hernández Bonnet, considerado una figura destacada de los medios de comunicación, y que ha estado presente en grandes eventos futbolísticos, no pudo asistir al sorteo de la Copa América 2024, a celebrarse en Estados Unidos.

Hernández Bonnet enfrentó una inesperada barrera burocrática por aparecer erróneamente como posible exmiembro de la guerrilla de las Farc en su trámite de visa estadounidense.

La situación que afecta al comentarista del Gol Caracol surge como un contratiempo profesional, porque lo priva de la posibilidad de cubrir un acontecimiento de relevancia del fútbol continental.

Al ser identificado erróneamente como miembro de la extinta guerrilla de las Farc-EP en las bases de datos de la embajada de los Estados Unidos, solicitó la intervención de Otty Patiño, alto Comisionado para la Paz.

Javier Hernández Bonnet tuvo que acudir al alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para que este le ayude a aclarar su situación con la embajada de EE. UU.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo”, indicó Hernández Bonnet en el programa de Blu Radio el Blog Deportivo.

Cuando fue notificado por la embajada estadounidense de estar en su lista como un supuesto exintegrante de esta guerrilla, el periodista tuvo que gestionar una aclaración formal para probar su no vinculación con el grupo desmovilizado.

“El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: ‘Usted es fariano’”, agregó el periodista.

La situación plantea cuestiones sobre los mecanismos de verificación y los posibles errores en las bases de datos de seguridad utilizadas por las embajadas para los trámites de visado.

Javier Hernández Bonnet subrayó la urgencia de su caso: “Le pido al comisionado de paz que le envié al consulado de Estados Unidos, mandar un certificado que yo no he sido parte de ningún proceso de desmovilización”, enfocando en la necesidad de una solución pronta para poder cumplir con sus compromisos profesionales.

El comunicador está profundamente arraigado en el afecto de la audiencia colombiana, contando con una trayectoria ampliamente reconocida, siendo una voz autorizada y experimentada en el terreno deportivo. Sus reportajes y análisis han acompañado a los colombianos en múltiples competencias y torneos de talla internacional, convirtiéndolo en uno de los referentes más importantes en el periodismo deportivo colombiano.

La limitación que le fue impuesta para estar presente en el sorteo de la Copa América destaca la vulnerabilidad a la que están expuestos los profesionales del periodismo en su interacción con regulaciones migratorias internacionales y los retos adicionales que dichas regulaciones pueden representar para su oficio.

Estados Unidos le niega la visa a Javier Hernández Bonnet por confundirlo con un exguerrillero

La ausencia de Javier Hernández Bonnet en el sorteo de la Copa América se resiente no sólo a nivel personal sino también profesional, considerando su papel de cronista e informador en eventos de tal magnitud.

Sin embargo, se espera que el malentendido burocrático pueda resolverse prontamente para que Hernández Bonnet pueda retomar su lugar en las coberturas deportivas. La comunidad periodística y los aficionados al fútbol seguramente estarán atentos a cualquier novedad respecto a su situación y al acceso a la información de primera mano que este connotado periodista proporciona regularmente.

La confusión en torno a su identificación plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad y los procesos de verificación de antecedentes en embajadas y organismos internacionales. Este incidente interfiere directamente en el ejercicio de la labor periodística de Hernández Bonnet y deja en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los comunicadores en la ejecución de sus tareas internacionales.