UPC del régimen subsidiado se ha ajustado en más del 300% en los últimos diez años

El congresista Alfredo Mondragón aseguró que las EPS buscaban una reforma a la salud en la que el Estado siguiera pagando sus deudas - crédito @AlfreMondragon/X

El congresista Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, dio a conocer datos sobre los recursos otorgados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), con los que pondría en tela de juicio sus denuncias sobre insuficiencia de dinero.

De acuerdo con el representante a la Cámara, los recursos por concepto de Unidad de pago por capitación (UPC) por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) bastan para poder acarrear todos los gastos en salud de las EPS y sus redes de proveedores e IPS.

Aseguró que no es nuevo que estas entidades recurran al Estado por falta de dinero, a pesar de que, desde su perspectiva, es falso. “[Las EPS] Acumulan las EPS deudas billonarias y que cuando dicen que no alcanza, no ponen de sus patrimonios, sino que siempre terminan llamando a papá Estado para que les aumente, y ahora dicen que no les alcanza”, detalló Mondragón durante el debate que se llevó a cabo el cuatro de diciembre en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Según el congresista, los informes de los últimos diez años evidenciarían que la UPC en el régimen contributivo se ha ajustado en más de un 229%. Por su parte, los cambios de la UPC en el régimen subsidiado han superado el 342%. Con este panorama, Mondragón cuestionó la falta de dinero que han manifestado desde las EPS, y con la cual han justificado varias deudas que tiene con sus respectivas redes de proveedores.

Un documento de la Superintendencia Nacional de Salud detalla que, actualmente, las EPS activas en el país adeudan 16,6 billones de pesos; las que ya fueron liquidadas deben 1,7 billones de pesos; y las que están en proceso de liquidación, cinco billones de pesos. La sumatoria de estas cantidades evidenciaría una deuda de 23,3 billones de pesos.

No obstante, en enero de 2023, el Ministerio de Salud anunció un aumento del 16,23% en la UPC para ambos regímenes. Esto quiere decir que se ha estado destinando 1.289.246 pesos para respaldar la atención en salud de personas del contributivo y 1.418.169 para los del subsidiado. Asimismo, se estableció una prima adicional del 9,86% para ciudades como Barranquilla, Cartagena, Pasto, Valledupar, Bogotá, Manizales, Neiva, Pereira, Medellín, Itagüí, Cartago, Buga, Cali, entre otras. La cartera informó en agosto de 2023 que hubo un aumento del 25% en los recursos destinados al sector de la salud, por lo que se pasó de 40,3 billones a 50,59 billones de pesos en dineros otorgados desde el Presupuesto General de la Nación.

“Hasta julio del presente año, el Gobierno Nacional, a través de la Administradora de Recursos del Sistema (Adres), ha pagado, cada mes, de manera anticipada, lo correspondiente a la UPC, con lo cual las EPS deben garantizar la atención de sus afiliados, así como los recursos para los denominados presupuestos máximos, por un valor de 46.5 billones de pesos para asegurar la prestación de servicios de salud a los colombianos”, precisó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Por su parte, desde Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reveló que, de cada 100 pesos reciben las EPS por parte del Gobierno nacional, 102 se gastan en la prestación de servicios en salud. De esta manera, el gremio ha acumulado 15,8 billones de pesos en deudas en los últimos 12 años. Así las cosas, al parecer, los recursos destinados a las entidades son insuficientes.

Sin embargo, el congresista Mondragón recordó que, justamente, el Consejo de Estado ratificó una multa de más de 1.000 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Acemi por negar la prestación de servicios en salud y por ocultar o falsear información.

“Las EPS querían una Reforma a la Salud en la que papá Estado les volviera a pagar sus deudas que ya suman $23 billones de pesos. No darles ese regalazo y no permitirles seguir administrando $81 billones de plata pública, es lo que les enfurece. Se acaba el negocio de las EPS”, escribió en X (antes Twitter) el representante a la Cámara.