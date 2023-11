En tragedia terminaron las vacaciones para un joven en Cartagena

John Sebastián Martínez Guerrero, un joven bogotano que perdió la vida en las playas de Bocagrande, Cartagena, el 18 de noviembre de 2023 - crédito @ClickTvSm/X

El sábado 18 de noviembre de 2023, la vida de Luz Bellanire Guerrero Ibáñez cambió para siempre cuando recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo John Sebastián Martínez Guerrero, que se lo llevó el mar Caribe mientras estaba pasando un corto periodo de vacaciones en compañía de diez amigos en Cartagena.

Te puede interesar: Multinacional brasileña busca alianza para convertir a Colombia en exportador de gas natural

John Sebastián y sus amigos llegaron a la capital bolivarense en la mañana de ese 18 de noviembre y horas más tardes decidieron ir a bañarse en la playa 5 de Bocagrande, que días previos había sido abierta a bañistas, tras una extensa polémica dentro de las obras de protección costera de Cartagena.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Fiscalía apelará la decisión de dar casa por cárcel al profesor que vendía tusi a sus estudiantes

Han transcurrido nueve días y el cuerpo de Martínez Guerrero, de 23 años, aún no aparece. El mar estaba picado y las autoridades de guardacostas habían izado bandera amarilla que alerta a bañistas y navegantes sobre la corriente creciente del mar.

Algunos de los amigos del grupo de turistas entraron al mar, pero ante la advertencia hecha lograron escapar y volver a tierra, John Sebastián no pudo salir.

Playa 5 de Bocagrande, Cartagena, fue donde se registró el hecho. Autoridades marítimas siguen en la búsqueda del cuerpo de John Sebastián Martínez Guerrero - crédito Consorcio Proplaya

El 19 de noviembre de 2023, un día después de registrado el hecho, la madre de joven Luz Bellanire y otros familiares llegaron a Cartagena. Desde ese momento la incertidumbre y el dolor los invade porque el cuerpo del joven universitario, sigue desaparecido.

“Desde el sábado 18 de noviembre vivimos un dolor inmenso. El sábado 18 y domingo 19 la Armada Nacional realizó labores de búsqueda hasta horas de la tarde, y nos acompañaron dos funcionarios de la Secretaría de Salud para apoyo sicológico, pero lo único que hicieron fue diligenciar algunas respuestas básicas que como familiares entregamos”, comentó Luz Bellanire todavía con fe inquebrante de hallar el cuerpo de su hijo.

Esta madre aseguró que no se va a ir de Cartagena hasta que tenga noticias del cuerpo de su hijo. También habló de la falta de acompañamiento que han tenido durante los nueve días que han pasado sin tener noticias de su ser querido: ”Nadie se comunica con nosotros y no sabemos el protocolo a seguir porque no hay acompañamiento por parte de nadie. No tenemos un comunicado oficial sobre cómo va la búsqueda de mi hijo”.

Paya 5 Bocagrande, Cartagena, presentó mar de leva ante la advertencia de los guardacostas del peligro del mar - crédito Consorcio Proplaya/Sitio web

¿Quién era John Sebastián Martínez Guerrero?

John Sebastián, de 23 años, era estudiante de séptimo semestre de derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. Sus amigos, familiares y allegados lo consideraban un ser especial, tras haber superado un cáncer de tiroides y era consejero juvenil de Funza (Cundinamarca), municipio del que es originaria la familia.

“Mi hermano era un ser especial, venció un cáncer de tiroides. Era uno de los miembros más representativos del Consejo de Juventudes de Funza. Hacía camitas y recolección de cómodas para los perritos de la calle, y adelantaba procesos de liderazgo social en representación de los jóvenes de Funza”, contó su hermana Andrea Martínez quien también viajó desde Funza a Cartagena para tener noticias de su ser querido.

John Sebastián Martínez Guerrero, de 23 años, perdió la vida en Playa 5, Bocagrande en Cartagena. Su cuerpo sigue sin aparecer - crédito John Sebastián Martínez Guerrero/Facebook

La familia Martínez Guerrero, también detalló que ninguna autoridad de Cartagena se ha contactado con ellos, ni han recibido ningún tipo de acompañamiento, hasta el momento el único apoyo brindado fue por parte de la Administración Municipal de Funza (Cundinamarca) de donde provienen.

Te puede interesar: Denuncian negligencia en muerte de Limonar, perro usado en la detección de orgánicos en el Aeropuerto El Dorado

La constante preocupación de esta familia es que probablemente las operaciones de búsqueda se suspendan durante el sábado 25 y domingo 26. Por ello, solicitan a la Policía Nacional, como también a hoteles y comercio de Bocagrande que les permitan ver las cámaras de seguridad para saber con exactitud lo qué ocurrió a esa hora.

Guardacostas y cuerpos de socorro siguen en la búsqueda del cuerpo de John Sebastián Martínez Guerrero - crédito @ClickTvSm/X

Uno de los amigos de John Sebastián, José Riaño, que viajaron junto con él desde Funza, le dijo al medio de comunicación El Universal que el joven universitario “se ahogó a las 12 del mediodía”, mientras “quemaban tiempo porque habían alquilado un apartamento y se los entregaban a las 3 p. m.”.