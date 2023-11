Mi primera chamba: trabajador regó múltiples canecas de pinturas y se volvió tendencia en redes sociales

Trabajador de un Homecenter se convirtió en tendencia con audio generado con inteligencia artificial - crédito EFE/@albertodelyu/Tiktok

La inteligencia artificial es una herramienta que ha tomado gran importancia en la actualidad. Aunque el objetivo de esta tecnología es presentar capacidades similares al del ser humano, en los últimos meses se han vuelto tendencia en redes sociales algunos aspectos creados de esta manera.

Luego de los pósteres de películas generados en formato Disney, en TikTok se ha viralizado un audio con la voz del artista estadounidense Eladio Carrión, en una canción que ha sido alterada con inteligencia artificial para cambiar partes de la letra y hacer una alusión al primer trabajo de una persona adulta.

”Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé”, es parte de la canción que originalmente se llama Si la calle llama de Carrión y Myke Towers.

La tendencia ha sido tan famosa que Eladio Carrión decidió interpretar la canción generada con IA en uno de sus conciertos - crédito EFE

Aunque la canción generada con IA afirma que la persona se encuentra feliz de haber trabajado por primera vez, la tendencia consiste en subir videos en los que trabajadores han tenido accidentes o días desafortunados durante su jornada laboral.

De esta forma, el empleado de un Homecenter, un almacén de cadena especializado en materiales de construcción y artículos para la vivienda, en una de sus sedes en Barranquilla, se hizo viral luego de que fuera publicado un video en el que se encuentra limpiando el desastre que generó la caída de múltiples canecas de pintura en un pasillo.

Aunque se desconoce si el hombre fue el responsable de haber arrojado al suelo la pintura, un fragmento de 10 segundos en los que se observa al trabajador recoger con una pala los residuos del producto, debido a la tendencia, ha logrado sumar más de un millón de reproducciones en menos de cinco días.

El video cuenta con más de un millón de visualizaciones - crédito @albertodelyu/Tiktok

Preocupados por el trabajador en redes sociales

Aunque la mayoría de comentarios en la publicación son en forma de burla, algunos usuarios se solidarizaron con el trabajador, por lo que preguntaron a la persona que publicó el video una actualización al respecto, principalmente para saber si el sujeto había sido despedido.

“Hubiese querido estar en ese momento para ayudarle, yo sé lo que se siente”, “La verdad, pobrecito, no todos los días son buenos, hay días que por ánimo y buena actitud que uno se levante todo empieza a tornar mal”, o “Uno solo tratando de arreglarla. El resto supervisa”, son algunos de los comentarios dejados por las personas.

Este no es el único video que se ha convertido en tendencia de esta índole en Colombia, ya que en las últimas semanas han sido publicados múltiples videos en formato de parodia bajo este método o grabaciones de cámaras de seguridad de situaciones que han impresionado a los usuarios en redes.

Una de ellas se registró en Bogotá, en donde un perro impidió que un grupo de ladrones se llevaran de una vivienda un televisor, grabación que sumó un gran número de reproducciones debido a la astucia de la mascota.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Bolívar y fueron captados por cámaras de seguridad del sector - crédito redes sociales

Colombia no es el único país en el que las personas se han sumado a la tendencia, ya que en la red social TikTok, miles de usuarios han publicado sus videos, logrando que el hashtag #Miprimerachamba acumule más de 1,7 billones de reproducciones hasta el momento.

Este tipo de grabaciones han hecho que las personas demuestren su creatividad, subiendo grabaciones que han llamado la atención debido a los escenarios pocos probables que han sido recreados.

La tendencia en redes sociales ha provocado que los usuarios demuestren su creatividad - crédito redes sociales