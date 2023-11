El Banco de la República aumenta proyección del Índice de Precios al Consumidor luego de mantener estables las tasas de interés

El Banco de la República aumenta su proyección del IPC por decisión de mantener altas las tasas de interés - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Una revisión técnica del Banco de la República pronosticó que la inflación para el 2023 estaría alrededor del 9.8%, de acuerdo a la consideración hecha previamente desde el emisor de 9%, a pesar de los recientes datos sobre la desaceleración de los precios.

Te puede interesar: Arriendos, transporte y más: aliste el bolsillo por la oleada de alzas que se avecinan por cuenta del IPC

La razón que dio el Banco para incrementar dicha proyección es que la inflación ha bajado con más lentitud de la esperada, pese a que sigue presentando una tendencia a la baja en los últimos meses.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Así quedaría el salario mínimo para 2024, luego de que el Dane revelara que la inflación para octubre fue del 10,48%

El 31 de octubre la Junta Directiva, del Banco de la República tomó la decisión de mantener la tasa de intervención de política monetaria estable. Sin embargo, esta decisión no se tomó de manera unánime. En la junta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que no estuvo de acuerdo con esta medida, pero si bien no afecta más a los bolsillos de los colombianos, sí mantuvo estable el costo del dinero en nuestro país, con una tasa del 13.25%.

Por ese motivo el banco emisor manifestó que esperará a que se den los resultados que tenga la inflación de los meses de noviembre y diciembre, con el fin de volver a analizar la posibilidad de modificar la tasa en la Junta que se realice en el último mes del año. Así mismo, el equipo técnico del Banco de la República, destacó que no solamente hizo un ajuste a su proyección de índice de Precios al Consumidor, sino también lo hizo con el Producto Interno Bruto (PIB).

Te puede interesar: Colombianos están pidiendo menos créditos: cuál es la razón de este fenómeno que preocupa a los bancos

Por esa razón el Emisor hizo su pronóstico acerca del crecimiento de la economía del país que al cierre de 2023 sería de 1.2%, desde una proyección previa, que era del 0.9%. Así las cosas, la cuarta economía más importante de América Latina tendría una expectativa de crecimiento, que se ubicaría muy por debajo del 7.3% que quedó registrado en todo el 2022.