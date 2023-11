Creador de Matarife renunció al partido Independientes: “Es una rosquita de amigos”

El periodista Daniel Mendoza pidió que se exija una restructuración de las directivas del partido Independientes - crédito Matarife Oficial/YouTube

El periodista y abogado Daniel Mendoza, creador de la serie web Matarife, dio a conocer una carta que envió al partido Independientes, del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, anunciando su renuncia a la colectividad. Aseguró que el partido es una “rosquita de amigos”, lo que sería una de las motivaciones por las cuales dio un paso al costado.

Te puede interesar: Juan Daniel Oviedo quedó endeudado tras perder las elecciones en Bogotá: ¿qué está haciendo para conseguir dinero?

“El partido que me dio su aval para ser su candidato al Concejo de Bogotá no está interesado en abrir puentes de comunicación, diálogos internos que generen espacios de autocrítica y sus cuadros no harán nada por depurar los vicios que percudieron el movimiento y que lo llevó al barrizal en el que está chapaleando”, argumentó en un video de YouTube.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Federico Gutiérrez manifestó estar “triste” por Medellín tras imputaciones de la Fiscalía

En su video explicativo, aseguró que desde el partido prometieron que destinarían recursos para su campaña al Concejo de Bogotá, destinados al pago de transporte de personal, equipos para hacer producción audiovisual y todo tipo de publicidad electoral. No obstante, según denunció, esos recursos nunca llegaron. “Todas las promesas se quedaron pintadas en el papel”, dijo.

Mendoza señaló entonces al director nacional del partido, Eli Shnaider, y al secretario privado de Medellín, Juan David Duque, de ser unas personas deshonestas, desleales y traicioneras que, al parecer, lo engañaron y también al Pacto Histórico. Esta sería la segunda razón por la que dejó la colectividad.

El director nacional de Independientes, Eli Shnaider, y el secretario privado de Medellín, Juan David Duque, fueron señalados por Daniel Mendoza de ser deshonestos y desleales - crédito @elishnaider y @juanduquega/X

Contó que Shnaider dejó de contestar sus llamadas y que el Pacto Histórico estuvo requiriéndolo de manera constante. Asimismo, envió un mensaje al secretario privado de Medellín: “No me voy a quedar esperando sentado la declaración del empresario, traqueto, corrupto y paramilitar que me iba a servir de fuente y que nunca llegó”.

Te puede interesar: Federico Gutiérrez exigió garantías para empalme y anunció auditoría forense: Daniel Quintero no se quedó callado y respondió

Aseguró que gran parte de las acusaciones por corrupción no señalan a Daniel Quintero, a quien señaló de ser un “tipo decente”, sino a Juan David Duque. Por eso, pidió a los militantes de la colectividad exigir la renuncia del secretario privado y del director.

“Con este comunicado solo pretendo que las bases que les quedan llamen al orden a las cabezas y exijan reformas estructurales y cabio de directivas inmediato. (sic) Ese potencial electorado que en estas elecciones castigó a dicha colectividad, las familias olvidadas de las comunas que hoy se sienten estafadas, (son) quienes deben llamar al orden a sus dirigentes”, sostuvo.

Además, como tercera motivación, dijo que no atacará al excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar para defender al exalcalde Daniel Quintero, como se lo habría pedido un miembro del partido.

El creador de Matarife también lamentó la reelección de Federico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín debido a una reciente investigación de Vorágine, en la que se vincula con el narcotráfico a una bananera colombiana que financió su campaña. “Yo definitivamente noto que de mi salida solo queda una lástima por Medellín que volvió a las fauces de las fieras”, dijo.

Aseguró que, en ningún momento, mientras estuvo en el partido, aceptó ningún contrato de la alcaldía, añadiendo que la serie web Matarife, en la que vincula al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo, fue desarrollada con colaboradores. También se responsabilizó por descuidar su canal periodístico, debido a que se enfocó de lleno en la producción de Matarife, en la cual, aseguró, se encargó de la dirección, producción, elaboración de libreto y demás tareas que le permitieron reducir costos.