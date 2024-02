Andrea Valdiri vs. Lowe León: este fue el veredicto del jurado en el caso de paternidad de Adhara

Andrea Valdiri y Lowe León no terminaron en buenos términos la relación y sus problemas trascendieron a instancias legales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri ha aprovechado las redes sociales para mostrar material audiovisual entretenido, pero también para compartir detalles de su vida personal. De esta manera, los más de nueve millones de seguidores que ostenta en su cuenta de Instagram han sabido lo que ocurre bajo el techo de su casa.

Su relación con Felipe Saruma o el crecimiento de sus hijas han sido dos de los detalles más llamativos en su contenido. Sin embargo, recientemente protagonizó una escandalosa situación por las quejas de su expareja, Lowe León, las cuales tenían que ver con la paternidad de Adhara. La situación se fue hasta los tribunales.

Andrea Valdiri ha criado a su hija menor Adhara con la compañía de su pareja actual, Felipe Saruma - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Aunque hubo dudas por parte del cantante, al punto de llevar el tema hasta la corte, recientemente el cantante aseguró que está “99.99% feliz”. Además, mencionó a la periodista que lo entrevistaba en ese momento que “¿cómo no voy a estar contento si eso fue lo que siempre se ha pedido?”.

No obstante, su “felicidad” ante el nacimiento de la pequeña solo llegó después que se demostró científica y legalmente que efectivamente era su hija. Al respecto de la relación con la creadora de contenido digital, comentó que “estamos muy felices y emocionados. Todo se está poniendo en su lugar. Es un motivo para celebrar por todos lados, es lo que puedo decir”, añadiendo que la noticia cayó como “un saludo a la bondad, al amor, a ser paciente y manejar la inteligencia emocional. Contento hermano, 99.99% contento”.

Ahora, se cerró otro capítulo en la novela que se desarrolló en el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla. De acuerdo con lo que aseguró la firma Víctor Mosquera Marín, que representa a la también bailarina, las cosas no serán favorables para el artista.

“Se obtuvo resultado positivo 99.999 de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada. Este resultado se obtiene después de que el señor Lowe en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri”, expresó la empresa en la misiva publicada en sus plataformas digitales.

Ante lo comunicado por el despacho legal, los representantes del intérprete interpusieron una tutela frente a lo expuesto por su expareja.

En respuesta y desafortunadamente para el vocalista, los defensores de Valdiri aseguraron que el Juzgado 75 Civil Municipal de Bogotá negó el recurso antes mencionado.

De acuerdo con el escritorio judicial, las declaraciones dadas inicialmente por el pool legal de la celebridad de Internet, “están soportadas en información verificable y exacta, por ello no es posible concluir que existió una violación a los derechos del buen nombre y el tutelante”.

Asimismo, el plantel de juristas verificó en una carta lo decidido y agregó que hasta el momento, así como de ahora en adelante, “nuestra labor siempre se mantendrá bajo estrictos principios éticos y continuaremos con la defensa de nuestra representada Andrea Valdiri y su hija menor”.

Lowe León, cantante colombiano, perdió en los tribunales por el caso de su paternidad - crédito @loweleon_/Instagram Foto: Instagram @loweleon_

Lo anterior representa otra derrota jurídica para Lowe León. Sus intentos de negar la paternidad al comienzo de la historia cambian cuando concedió un diálogo exclusivo para La Red, en el que se mostró ofendido con su excompañera sentimental por no haber sido informado desde antes de sus responsabilidades.

“Esto no se le hace a un ser humano, yo guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que no quiero, no solamente por mí, porque puedo aguantar todo tipo de crítica, es que mi hija crezca y que lleve una información errada. Que corazón voy a tener yo para negar a mi hija”, agregó en su momento.

Actualmente, Adhara tiene casi tres años y vive con su madre, su hermana Isabella y el influencer Felipe Saruma, su padrastro.