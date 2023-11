Sergio Vega se pronunció frente a las declaraciones de la mamá de Paula Durán

Sergio Vega hizo una campaña en redes sociales para realizarle un tratamiento médico a su esposa - crédito Redes sociales / Instagram

En enero de 2023, usuarios en redes sociales se conmovieron por un desolador video en el que Sergio Vega solicitaba ayuda para que el Gobierno colombiano le concediera la visa humanitaria a los padres de su esposa Paula Durán; debido a que la colombiana padecía un agresivo cáncer descubierto en noviembre de 2022, por el cual murió el 24 del mismo mes.

Tras pasar varios meses en los que cada quien tuvo que continuar con su vida, la mamá de Paula Durán y exsuegra de Segio Vega, Gloria Iris Camargo, hizo una revelación a través de las redes sociales de la Fundación Paula Durán: Vega había cambiado drásticamente luego del fallecimiento de Paula.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, relató Camargo en la cuenta de Instagram de la Fundación Paula Durán.

Camargo también reprochó que Sergio Vega hubiera anunciado el deceso de su hija en redes sociales, inmediatamente después de que había ocurrido: “Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. En su momento me dolió muchísimo. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”.

En el velorio, según el relato de la mamá de Paula, Sergio Vega no había autorizado el ingreso de la hermana de la fallecida, por motivos desconocidos:

“En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo. La hermana no. Sergio no autorizó. Y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¡¿Cómo no la va a dejar entrar?! Si ella era su hermana. Con ella nacimos, se criaron, dormían juntas ¡Era su hermana! Y doña Isabel fue que intervino por eso y así fue que Alejandra pudo entrar con nosotros”

La mamá de Paula Durán también dijo que, si bien su yerno cambió luego del fallecimiento de su hija, aún lo quiere y respeta - crédito fundacionpauladuran/Instagram

A propósito de las polémicas declaraciones, Vega dio su versión de los hechos a Semana y expresó que se sentía decepcionado y no entendía el porqué de las palabras de quien fue su suegra:

“No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen. Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca”, declaró Vega

De otro lado, en entrevista con Tropicana, Vega recalcó que su exsuegra no está respetando la memoria de su hija, frente a sus opiniones de su relación con Vega: “Solamente Paula y yo sabemos lo que vivimos como pareja, prevaleció siempre el amor, tuvimos problemas como cualquiera, ningún matrimonio es perfecto. Lo que dice doña Iris es que su hija fue infeliz, no respeta la memoria de ella. Ella siempre buscó un culpable de lo que pasó”.

Vega también se destapó y reveló que, producto de las donaciones que recibió Paula, Vega le dio a su exsuegra más de 200 millones de pesos.

“Estoy tranquilo porque en vida le di lo mejor. En ningún momento he atacado a la mamá ni al papá, lo único que hice fue luchar porque les dieran una visa. Le di 220 millones de pesos a Doña Iris y eso fue producto de las donaciones. Todavía tengo el papel que nos dieron en la notaría”, dijo a Tropicana

Por último, el huilense, en medio de las especulaciones sobre su vida amorosa, reveló que hace tres meses conoció a una mujer que le ha brindado apoyo en su proceso de duelo tras la pérdida de su exesposa. Sin embargo, enfatizó que no mantienen una relación sentimental en este momento.