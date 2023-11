Chef colombiano recibió de nuevo una estrella Michelin: el prestigioso restaurante está en Washington, a pocos pasos del Capitolio

Imagen de algunos de los platillos del Restaurante ElCielo de Washington, propiedad del chef colombiano Juan Manuel Barrientos - crédito ElCielo Washington

Los exquisitos sabores de la cocina colombiana volvieron a hacer historia a nivel mundial. Esta vez, luego de que la tradicional Guía Michelin renovara al chef paisa Juan Manuel Barrientos la estrella Michelin que le otorgó a su restaurante ElCielo, ubicado en Washington (Estados Unidos).

Te puede interesar: Un restaurante con estrella Michelin en Belfast cerró debido a los costos de mantenimiento

El anuncio fue hecho en Spring Studios en Nueva York, ciudad donde la prestigiosa publicación francesa reveló quiénes recibieron las estrellas en una ceremonia conjunta con otras dos ciudades: Washington y Chicago.

“Le dedico esta estrella Michelin a todos los cocineros, meseros y personas de la industria de la hospitalidad en Colombia. Así como a las más de 400 personas que trabajan en ElCielo que se roban la sonrisa de todos nuestros clientes”, expresó el chef antioqueño durante la ceremonia.

Te puede interesar: Crece la venta de productos no minero-energéticos de Colombia a Estados Unidos, pese a desplome de las exportaciones

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Imagen del chef colombiano Juan Manuel Barrientos recibiendo la renovación de su estrella Michelin - crédito Prensa ElCielo

Aunque el establecimiento gastronómico recibió la estrella Michelin en el 2021, dicha distinción solo es vigente durante un año desde la fecha en el que fue otorgada inicialmente, por lo que, si el restaurante no mantiene los estándares de calidad por los que el reconocimiento le fue entregado, no podrá conservarla.

Te puede interesar: Falsificaban historias clínicas para tramitar las visas: así operaba banda que llevaba ilegalmente colombianos y extanjeros a los Estados Unidos

Entre los criterios que debe cumplir un restaurante para conservar su estrella están la calidad de los ingredientes, las técnicas culinarias, que haya armonía entre los sabores, la percepción de la personalidad y la emoción que el chef ha querido transmitir en sus platos, además de la calidad-precio de cada uno de ellos.

La renovación por tercer año consecutivo de la estrella de ElCielo Washington dejó en evidencia la calidad del restaurante de sello colombiano. Y no es para menos, pues el centro gastronómico del chef Barrientos no solo se ha destacado por su cocina colombiana moderna y de autor, sino también por basarse en la neurociencia para ofrecer menús sensoriales que le brindan una experiencia única a sus comensales.

Un menú sensorial con chocolaterapia

Entre los menús sensoriales que ofrece el restaurante ElCielo es la chocolaterapia - crédito restaurante ElCielo

Ubicado en el Distrito de Union Market, a menos de 10 minutos del Capitolio de los Estados Unidos, ElCielo ofrece dos formatos de menú de degustación: The Journey (12 platos) y The Experience (21 platos), los cuales están acompañados por un bar experience con cuatro cócteles emblemáticos del centro gastronómico El Chimberito, Old fashioned murrapo, Dont give papaya y Burricornio.

Los formatos de menú de degustación además incluyen un pairing con tres snacks de auténtico sabor colombiano y un postre.

“Se inspiran en la cocina ancestral colombiana utilizando técnicas creativas de vanguardia. Los platos son un recorrido geográfico de sabores por todas las regiones de Colombia, la secuencia de platos es una expresión del amor del chef Barrientos por Colombia, buscando emocionar los cinco sentidos del comensal: vista, oído, olfato, tacto y gusto”, explica el restaurante que hace parte de ElCielo Hospitality Group.

Imagen de uno de los platillos que se pueden disfrutar en el restaurante ElCielo de Washington - crédito ElCielo

Pero lo que más destaca de los menús de degustación de ElCielo son las experiencias sensoriales que incluyen cada uno de ellos: el cafetal o la icónica chocolaterapia, un espacio en el que los comensales se lavan las manos con café y chocolate, para luego probarlo directamente de sus dedos.

Quienes deseen probar estos galardonados menús de degustación sensoriales de ElCielo, deben pagar 198 y 258 dólares por persona, respectivamente.

ElCielo Washington, que abrió sus puertas al público en 2020, cuenta con dos salones para atender a 60 comensales, además de un salón principal con 40 sillas. Justo en frente de la cocina, los visitantes también pueden encontrar un comedor semiprivado de 20 asientos.

Respecto al nuevo reconocimiento, el chef Juan Manuel Barrientos aseguró: “Es un homenaje a Colombia pues siento que somos, al igual que nuestro restaurante en Washington DC, somos la embajada culinaria de Colombia en Estados Unidos, que respetando nuestros orígenes buscamos transformar de lo simple a lo extraordinario”.