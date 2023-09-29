Sin filas y por internet: paso a paso para solicitar su Registro Civil digital

Imagen de archivo de un Registro Civil de nacimiento, documento que ahora podrá ser solicitado de manera online - crédito Colprensa

Los colombianos ya no tendrán que hacer largas filas o esperar durante extensas jornadas para expedir su Registro Civil. La Registraduría Nacional habilitó una nueva herramienta digital a través de la cual los ciudadanos podrán solicitar su documento vía online y así ahorrar tiempo al no tener que desplazarse hasta las instalaciones de la entidad.

Durante el evento Latam Fintech Market, que se llevó a cabo en Barranquilla, el registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, lanzó el nuevo registro civil digital, herramienta con la que los ciudadanos podrán obtener copias digitales de sus registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción.

De acuerdo con el funcionario, durante los últimos tres años más de dos mil personas digitalizaron 74 millones de registros civiles de nacimiento, actas de matrimonio y defunción, para poder tenerlas a disposición de la ciudadanía de manera online.

“Esto quiere decir que mejoramos la calidad de vida de los colombianos en tiempo, recuerden que no son solo los $9.000 que hoy valía, era el tiempo que cada colombiano gastaba. Cuántos padres de familia tenían dificultades por el registro civil de sus hijos en los aeropuertos”, comentó Vega, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Imagen de archivo de un Registro Civil de matrimonio, que a partir de ahora se podrá solicitar de manera online - crédito archivo particular

Cualquiera de los registros civiles digitales tendrá un costo de 15.600 pesos, y una vez realice el pago, el documento le será enviado al correo electrónico registrado en un periodo de tiempo entre los cinco minutos y las 24 horas siguientes.

El registrador nacional además precisó que “esta copia del registro civil tendrá una vigencia de tres meses, tal como lo establecen las normas jurídicas sobre identificación en el país. Además, el ciudadano podrá expedir la copia de su registro civil digital las veces que lo requiera”.

Paso a paso para expedir el Registro Civil

Imagen de referencia. Colombianos podrán expedir sus registros civiles de manera digital - crédito Pixabay

Si quiere solicitar un registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción vía online, a continuación le contamos los pasos que debe seguir:

Ingrese a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, https://www.registraduria.gov.co/. Seleccione la opción ‘Servicios a la ciudadanía’. Diríjase a la sección ‘Registro civil’ y seleccione la opción ‘Registro del Estado civil digital’. Inicie sesión con su usuario y contraseña; en caso de que no cuente con uno, regístrese. Seleccione el tipo de registro que quiere solicitar. Elija el documento con el que hará la consulta (NIT, CC, entre otros). Diligencia el nombre completo del titular del documento. Verifique los datos ingresados, y luego proceda a realizar el pago del trámite (15.600 pesos), a través de PSE o consignación bancaria. Una vez sea verificado el pago, el registro civil le será enviado al correo electrónico registrado o en el mismo sitio web podrá descargarlo.

No olvide: una vez se verifique el pago del registro civil, el documento le llegará a su correo electrónico en un periodo estimado de cinco minutos a 24 horas. Recuerde que también podrá descargarlo a través de la página web de la entidad.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, el Registrador nacional además confirmó que ya se está trabajando para que notarios y registradores tramiten el documento de forma digital y no en papel.

“La Registraduría Nacional se convierte de nuevo en pionera a nivel mundial en temas de avances tecnológicos en materia de identificación. En esta herramienta aprovechamos más de 74 millones de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción que están en nuestras bases de datos. De igual forma, próximamente los notarios y registradores podrán tramitar el registro civil completamente digital, no más uso de papel”, afirmó Vega.

“El registro civil digital busca agilizar los trámites y brindar a los colombianos la posibilidad de obtener copias de este documento desde cualquier rincón del mundo”, concluyó el Registrador.