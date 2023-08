Indignación en Bogotá por habitante de calle que desolló y se comió un perro crudo frente a los transeuntes

Al ser abordada por quienes observaban aterrados, la mujer empezó a responder sin sentido alguno

Sin piedad y las manos llenas de sangre, una mujer habitante de calle fue graba mientras discutía con un grupo de personas que le reclamaban por haberse comido un perro.

Lejos de tratarse del popular alimento a base de salchicha vienesa y pan, el que estaba llevándose a la boca era un perro de cuatro patas y pelaje amarillo que, se presume, no tendría un hogar.

Lo atrapó y como si se tratara de una presa de pollo, empezó a desollarlo para hurgar entre sus costillas y encontrar órganos blandos que pudiera mascar con facilidad. De acuerdo con varios medios de tiraje nacional, el aberrante caso ocurrió en el sur de la ciudad de Bogotá y ya está en conocimiento de las autoridades.

Al ser abordada por quienes observaban aterrados del otro lado de la calle, la mujer comenzó a desvariar y a responder con palabras soeces y frases sin sentido: “Qué tal estos priobos que vea cuantas veces me la han hecho, diablos. Qué pasa, viejo, me mandó este perro de regalo ¿Estos pirobos me van a traicionar otra vez? Diablos, qué pasa viejo. Hágale, viejo. Yo me voy, hágale. Pero a la próxima la coje y lo pringa bien percho, hágale. Y me mata. Hágale, diable, qué pasa, ñero ¿Cuántas veces me han caído o qué? Entonces porque qué, todo me han quitado sus hijas ¿Y otra vez? Que va...”.

El incidente ya fue puesto en conocimiento de las autoridades - crédito vía redes sociales

Se desconoce cómo logró acceder al animal y si para el momento en el que lo encontró ya estaba muerto. Aunque, de fondo en la grabación, se escuchan algunos radios que, probablemente, pertenezcan a agentes de la Policía.

Una línea de investigación sobre la que ya estaría trabajando la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, según comentó en entrevista para Blu Radio el mayor Gustavo Palacios:

“Estamos invitando a la comunidad para que nos ayuden a buscar a esta persona, por favor háganos llegar la información al 123 para poder aplicar la norma, que en este caso es la ley 1774 de maltrato animal”, insistió.

¿Qué sabor tiene la carne de perro? Un animal históricamente consumido en Asia, África, Oceanía y Europa

Si bien en Occidente la idea de consumir carne de perro puede resultar cuando menso traumática, debido al vinculo emocional que estos animales llegan a establecer con sus cuidadores, es bien sabido que en algunas regiones de Asia, África, Oceanía y Europa llegó a ser un alimento habitual.

Incluso, en pleno siglo XXI continúa siéndolo en Corea del sur y Vietnam, en donde llegan a sacrificarse hasta cinco millones de perros cada año. Según la Asociación Coreana de Nutrición, la carne de perro para el consumo humano es blanda, flexible, pero se mastica con dificultad, no solo por su textura, sino también por su sabor y aroma penetrantes. Aunque las condiciones en las que se cocinan, nada tienen que ver con la cruda escena registrada en el sur de Bogotá.

¿Qué dice la Ley 1774 o la Ley contra el maltrato animal?

La Ley 1774 contra el maltrato animal en Colombia establece que: “Los animales coma seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente par las humanos, por lo cual (...) se tipifican coma punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a las animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”.

Penas que van desde los 12 hasta los 36 meses en prisión, multas entre los 5 y 60 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para trabajar o “cuidar” de animales hasta por tres años.