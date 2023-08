Claudia Bahamón y su mensaje a Karoll Márquez tras su salida de MasterChef: “La lamenté demasiado”

Claudia Bahamón ha explicado que sus ausencias en el programa se deben a los viajes que realizó para ver a sus hijos durante las grabaciones (@claudiabahamon/Instagram)

En el pasado episodio de MasterChef Celebrity Colombia los televidentes y participantes han notado la falta que hace la presentadora Claudia Bahamón en el programa. La famosa presentadora colombiana ha estado ausente en algunos capítulos por motivos personales, pero especialmente hizo falta en el último capítulo, en el que Karoll Márquez fue eliminado.

La presentadora no estuvo en la eliminación, que definió a los 10 finalistas del programa, por lo que sus constantes palabras de ánimo a la hora de las despedidas fueron extrañadas por Karoll Márquez.

Cuando tuvo que despedirse del programa, el cantante y actor resaltó la falta que le hacía en ese momento Claudia Bahamón. “Es doloroso, me duele que no esté Claudia, es una mentora acá. Nadie se imagina lo grandes seres humanos y todo lo que aprende con ustedes”, señaló conmovido el artista.

El cantante y actor no logró convencer a los jurados con su preparación en el reto de eliminación (Tomada de: Canal RCN)

Aunque la despedida en persona no se dio, la presentadora no falló a su tradicional despedida en las redes sociales. Con cada eliminado del programa Bahamón hace una publicación detallando lo que aprendió de esa persona, y la de Karoll ha sido una de las más especiales.

“Karoll Márquez desde hace 20 años que entré a la TV me cautivó. Canta, baila, actúa, cocina, charla bueno, es profundo, simpático y muy observador y disciplinado, propio de un gran artista como él”, confesó la presentadora.

El emotivo mensaje de la presentadora, que ocupó varios párrafos, estuvo acompañado por una foto de ella junto a Karoll Márquez en la cocina de MasterChef. Lo especial de la imagen es que el cantante está cargando a la famosa como si estuvieran bailando; en su publicación Claudia Bahamón confesó que esa imagen fue un sueño hecho realidad para ella.

“El día que hicimos esta foto le pedí a Karoll que me alzara como si estuviéramos en una obra musical porque siempre había soñado con eso”, escribió la famosa y bromeó agregando que “ya sé que es charro pero, así son los sueños de infancia”.

La presentadora sorprendió al revelar que cumplió un sueño con esta foto (@claudiabahamon)

La presentadora huilense señaló que tiene “una fascinación con el show bailando y cantando. Desde chiquita me ponía a hacer mis coreografías frente al espejo”. Reveló que gran parte de su niñez la pasó soñando en convertirse en una artista como Karoll Márquez que pudiera bailar y cantar sobre un escenario.

Claudia Bahamón señaló que por eso ve con gran admiración y “me fijo mucho en aquellos artistas 360″ y señaló que uno de esos es Márquez, quien ha destacado por su capacidad para actuar, cantar, bailar y ahora cocinar en la televisión nacional.

“Solo puedo decirle a Karoll que lo amo con mi alma y mi admiración es de cuál gran fan enamorada o como diría Paula “HOW DO YOU DO!!!!” Jajajajajaja enséñame o como en la foto, hazme soñar que estamos en medio del show!”, culminó su mensaje la presentadora del concurso culinario.

Por su parte, el actor y cantante Karoll Márquez respondió a la publicación de Claudia Bahamón en los comentarios y agradeció a la famosa por sus palabras. “Esta publicación con sus bellas palabras me conmueve, me halaga, me alegra y me emociona”, empezó diciendo el artista.

El famoso señaló que Claudia Bahamón le parece un ser muy especial al que él mismo “tanto he admirado y querido”. Le agradeció a la presentadora por siempre animarlos en la cocina y ser una guía para ellos en los momentos de mayor estrés durante la competencia.

Finalmente le pidió a la famosa que la próxima vez que se vieran no se aguantara las ganas de decirle lo que estaba haciendo, pues podrían experimentar juntos con el baile. “Gracias por tu generosidad y por favor, la próxima no te guardes las ganas de bailar jajajajajaj, déjamelo saber, quién quita que nos salga un buen performance”.