Greeicy fue captada en bochornoso momento en concierto de Karol G: “¿Golpe de ala?”

La caleña se encontraba disfrutando del concierto de Karol G cuando fue captada aplicándose desodorante para el mal olor en sus axilas

Luego de visitar Los Ángeles (California), el turno para ver una de las presentaciones de Karol G en su gira por los Estados Unidos fue Miami (Florida). Allí, la cantante presentó ante miles de asistentes sus mejores éxitos entre los que destacan Bichota, Mi ex tenía razón y Mamiii.

Al evento asistieron varias personalidades de la farándula nacional como Carmen Villalobos que cantó a grito herido cada una de las canciones, otros que residen en territorio norteamericano o que simplemente, compraron sus entradas con anticipación para ver el espectáculo de la paisa. Allí, también estuvo presente Greeicy, que disfrutó del evento acompañada por algunos de sus amigos.

Greeicy generó comentarios en redes sociales por su curiosa aplicación de desodorante en medio del concierto de Karol G - crédito @greeicy/Instagram

Sin embargo, la artista fue captada en un momento incómodo de la noche, ya que al parecer a la cantante le falló el desodorante por cuenta del calor y la humedad de Miami. En las imágenes se ve a la intérprete de Amantes y Los consejos aplicarse algo en las axilas, que aparentemente sería desodorante.

Al verse captada por la cámara que grababa el momento, la caleña no dudó en mostrarse sorprendida mientras que su acompañante de preguntaba “¿golpe de ala?”, haciendo referencia al mal olor que podría producirse por la falta de desodorante o el exceso de sudoración. Después de esto, Greeicy no dudó en tomar las cosas con humor y aseguró que era algo también para el mal aliento.

Greeicy habría sido víctima del golpe de ala en medio del concierto de Karol G, lo que generó también risas entre las personas que la acompañaban - crédito @greeicy/Instagram

Como es habitual en este tipo de casos, las imágenes fueron replicadas por diferentes páginas de chismes en redes sociales y los internautas no dudaron en reaccionar con divertidos comentarios entre los que resaltan: “Mil veces lo haría, no creo que nadie quiera oler maluco”; “pues muy precavida, no todas andan con desodorante en la cartera”; “me encanta su personalidad tan descomplicada”; “Greeicy es todo lo que está bien en esta vida”, entre otros.

¿Qué pasó con Greeicy?

Pero esta no fue la única publicación que llamó la atención de los seguidores de Greeicy en sus redes sociales, ya que a través de sus InstaStories replicó unos mensajes con los que preocupó. De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarse si estaba ocurriendo algún problema entre la artista y su pareja Mike Bahía, con el que tiene a su hijo Kai.

“Hay gente muy mala y por lo general está muuuy cerca”, escribió inicialmente la artista en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 22 millones de fanáticos. A esta publicación le agregó que solamente Dios era el encargado de juzgar, puesto que a él si nada se le puede ocultar: “¿Mentirle? A cualquiera. Pero a él, es imposible. Wow, wow, wow”, puntualizó la caleña.

Greeicy publicó preocupante mensaje en sus redes sociales y encendió las alarmas por su relación con Mike Bahía - crédito @rechismes/Instagram

Pero allí no terminó el mensaje de la cantante colombiana, puesto que en una siguiente historia aseguró que no es bueno temerle a los cambios que se dan constantemente en la vida. Afirmó que si bien este tipo de movimientos dan miedo en algún punto, la vida se encarga de “quitar y poner con sabiduría”.

Por el momento la artista no se ha pronunciado sobre el origen de este tipo de publicaciones en sus redes, por lo que sus fanáticos tendrán que esperar un pronunciamiento oficial si se trata de un cambio en el lugar de domicilio o si efectivamente se cumplirán los pronósticos, sobre una posible separación entre Greeicy y Mike Bahía, como se originó meses atrás.