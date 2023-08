Estos son los nuevos destinos nacionales más reservados en Airbnb desde 2020

Las reservaciones de Airbnb al interior de Colombia aumentaron en un 60% entre 2021 y 2022 - crédito - Jesus Aviles/Infobae.

Las noches reservadas en la aplicación Airbnb por los turistas colombianos dentro del país se incrementaron en 60% entre 2021 y 2022. De igual forma, se incrementaron las reservaciones en América Latina en un 33%, y 5% en viajeros internacionales, según lo pudo conocer el diario El Tiempo por un informe entregado por la misma plataforma.

Te puede interesar: El pueblo conocido como la ‘villa de las tres mentiras’ que es uno de los más bonitos de España

Esos incrementos se presentaron debido a los cambios en la manera de viajar de las personas desde la época de la pandemia, según dice aquel informe.

“La pandemia causó un impacto sin precedentes en el turismo mundial. Al desplomarse el turismo internacional en más de 70%, cambió profundamente la forma y el momento en que las personas viajaban. La gente paseaba localmente y descubría nuevos destinos domésticos. Ahora, las personas están retomando los viajes a destinos favoritos en el extranjero, pero las tendencias de viajes más distribuidos persisten e, incluso, siguen creciendo”, le dijo al medio mencionado Fiama Zarife, directora en Airbnb para Latinoamérica de habla hispana.

Te puede interesar: El pueblo desconocido de Portugal que tiene el único balneario del Algarve

El mismo reporte señala, además, que los turistas buscan alojamientos más económicos debido a los costos causados por la inflación.

“Para las familias, alojarse en un espacio completo representa una opción más accesible con un precio promedio por persona (de un espacio completo) por alrededor de 103.000 pesos. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas representan una opción asequible con un precio por noche de alrededor de 116.000 pesos en Colombia”, indicó la plataforma.

Te puede interesar: Ocho islas italianas para visitar al menos una vez en la vida

En América Latina, el costo promedio de hospedaje es de 35 dólares por persona y por noche. Para parejas y viajeros solos, las habitaciones tienen un costo aproximado de 40 dólares la noche.

Los países que más aumentaron el número de reservaciones al interior de su territorio nacional fueron El Salvador (210%), Brasil (95%), Países y Territorios de la Organización de Turismo del Caribe (85%), Colombia (60%) y México (45%).

“Basado en una encuesta de Airbnb realizada entre los huéspedes que reservaron a través de la plataforma en Colombia, el 39% indicó que la razón principal para usar Airbnb era ahorrar dinero, el 22% indicó que querían una experiencia más local y alojarse fuera de una zona turística, y el 12% quería flexibilidad con el tiempo o el destino de su viaje”, se puede leer en el reporte conocido por El Tiempo.

Desde 2020, casi 100 ciudades tuvieron su primera reservación a través de la plataforma Airbnb. Los nuevos destinos más reservados desde ese entonces han sido:

Montebello, Antioquia

Almeida, Boyacá

Otanche, Boyacá

Soraca, Boyacá

Carmen de Carupa, Cundinamarca

Caparrapí, Cundinamarca

Versalles, Valle del Cauca

Charta, Santander

Guavata, Santander

Tolú Viejo, Sucre

San Vicente del Caguán, Caquetá

“Distribuir el turismo dentro de los destinos y entre ellos, hacia pueblos menos conocidos o barrios menos concurridos, aporta beneficios económicos a comunidades que antes no los tenían. Esto es aún más importante para aquellas comunidades en las que no hay hoteles y en las que los anfitriones en Airbnb son los principales- si no los únicos- que ofrecen espacios y son el motor del turismo local”, dijo además para el diario mencionado Zarife.

Airbnb identificará viajeros molestos en Latinoamérica para bloquearlos, por estas razones

La aplicación permitirá a los usuarios validar su identidad para tener más opciones de segurida -crédito- Reuters.

Airbnb ha anunciado el lanzamiento de una tecnología de evaluación de reservas para Latinoamérica para identificar y prevenir reservas que puedan tener un mayor riesgo de organizar eventos no autorizados como fiestas.

La idea de incluir esta función es ofrecer estancias positivas y tranquilas en los espacios destinados para ello, además de permitir a los anfitriones garantizar el cuidado de sus lugares.

La llegada de esta herramienta a la región es producto de un plan piloto a nivel global, que dio como resultado una reducción en los informes de las fiestas, ya que lo que hace esta tecnología es identificar posibles reservas de alto riesgo y evitar que estas se realicen.

Para lograrlo, la herramienta examina factores relacionados con las reservas que pueden indicar un mayor riesgo de este tipo de incidentes como son la duración del viaje, la distancia hasta el espacio y si la reserva se realiza en fin de semana o entre semana.

Desde la prohibición global de fiestas en agosto de 2020, se ha registrado una disminución del 55% en las denuncias de este tipo de eventos en la plataforma.

Este éxito ha impulsado a Airbnb a expandir la tecnología a Latinoamérica, reforzando su compromiso de crear un entorno seguro y responsable para todos los involucrados.